Юні волинські музиканти привезли «букет» перемог з конкурсів
Сьогодні, 17:37
Вихованці Ковельської школи мистецтв привезли чимало нагород з конкурсів, що проходили у Києві та Кам'янці-Подільському.
Про це повідомили у ковельській мерії.
Так, нещодавно в Києві відбувся Всеукраїнський конкурс-огляд за програмою «Нові імена України», організований Українським фондом культури. В ньому взяли участь конкурсанти з усіх куточків України.
Ковельчанин Іван Лисковець в номінації «саксофон» отримав диплом лауреата, який вручив йому голова Правління УФК, академік НАН України Борис Олійник.
У Кам’янці-Подільському на V Міжнародному мистецькому фестивалі-конкурсі Grand Fest Кам’янець 2018. I місце в номінації “інструментальне мистецтво” завоювала Еліна Ковальчук (3 клас). Вона займається по класу бандури.
Дипломантом XV Всеукраїнської музичної олімпіади «Голос країни» (м.Київ) став Віктор Шевчик (7 клас).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у ковельській мерії.
Так, нещодавно в Києві відбувся Всеукраїнський конкурс-огляд за програмою «Нові імена України», організований Українським фондом культури. В ньому взяли участь конкурсанти з усіх куточків України.
Ковельчанин Іван Лисковець в номінації «саксофон» отримав диплом лауреата, який вручив йому голова Правління УФК, академік НАН України Борис Олійник.
У Кам’янці-Подільському на V Міжнародному мистецькому фестивалі-конкурсі Grand Fest Кам’янець 2018. I місце в номінації “інструментальне мистецтво” завоювала Еліна Ковальчук (3 клас). Вона займається по класу бандури.
Дипломантом XV Всеукраїнської музичної олімпіади «Голос країни» (м.Київ) став Віктор Шевчик (7 клас).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Жахлива аварія на Рівненщині: загинуло двоє людей. ФОТО
Сьогодні, 17:45
Юні волинські музиканти привезли «букет» перемог з конкурсів
Сьогодні, 17:37
Ліцензію маршрутки відтепер можна перевірити онлайн
Сьогодні, 17:29
«Історія не в пріоритеті», – волинський журналіст про занедбані пам'ятки архітектури
Сьогодні, 17:11
Медіа