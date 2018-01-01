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Юні волинські музиканти привезли «букет» перемог з конкурсів

Юні волинські музиканти привезли «букет» перемог з конкурсів
Вихованці Ковельської школи мистецтв привезли чимало нагород з конкурсів, що проходили у Києві та Кам'янці-Подільському.

Про це повідомили у ковельській мерії.

Так, нещодавно в Києві відбувся Всеукраїнський конкурс-огляд за програмою «Нові імена України», організований Українським фондом культури. В ньому взяли участь конкурсанти з усіх куточків України.

Ковельчанин Іван Лисковець в номінації «саксофон» отримав диплом лауреата, який вручив йому голова Правління УФК, академік НАН України Борис Олійник.

У Кам’янці-Подільському на V Міжнародному мистецькому фестивалі-конкурсі Grand Fest Кам’янець 2018. I місце в номінації “інструментальне мистецтво” завоювала Еліна Ковальчук (3 клас). Вона займається по класу бандури.

Дипломантом XV Всеукраїнської музичної олімпіади «Голос країни» (м.Київ) став Віктор Шевчик (7 клас).

Юні волинські музиканти привезли «букет» перемог з конкурсів
Юні волинські музиканти привезли «букет» перемог з конкурсів
Юні волинські музиканти привезли «букет» перемог з конкурсів

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Теги: музика, діти, конкурс
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