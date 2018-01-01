Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО

У Луцьку відбувся IV міський фестиваль-конкурс двійнят та близнят."Схожі на всіх і не схожі ні на кого" - таку назву мало дійство, яке пройшло у Палаці учнівської молоді у середу, 14 листопада.У конкурсі взяло участь близько десятка двійнят та близнюків. А підтримували їх у залі родичі та близькі.Учасники фестивалю влаштували на сцені справжній калейдоскоп талантів: хтось декламував вірші, хтось танцював, співав чи грав на музичних інструментах.У перервах між показами талантів також виступили запрошені артисти та творчі колективи Палацу учнівської молоді.Як це було, пропонуємо переглянути у фотодобірці