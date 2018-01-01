Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Сьогодні, 18:06
У Луцьку відбувся IV міський фестиваль-конкурс двійнят та близнят.
"Схожі на всіх і не схожі ні на кого" - таку назву мало дійство, яке пройшло у Палаці учнівської молоді у середу, 14 листопада.
У конкурсі взяло участь близько десятка двійнят та близнюків. А підтримували їх у залі родичі та близькі.
Учасники фестивалю влаштували на сцені справжній калейдоскоп талантів: хтось декламував вірші, хтось танцював, співав чи грав на музичних інструментах.
У перервах між показами талантів також виступили запрошені артисти та творчі колективи Палацу учнівської молоді.
Як це було, пропонуємо переглянути у фотодобірці Інформаційного агентства ВолиньPost.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
"Схожі на всіх і не схожі ні на кого" - таку назву мало дійство, яке пройшло у Палаці учнівської молоді у середу, 14 листопада.
У конкурсі взяло участь близько десятка двійнят та близнюків. А підтримували їх у залі родичі та близькі.
Учасники фестивалю влаштували на сцені справжній калейдоскоп талантів: хтось декламував вірші, хтось танцював, співав чи грав на музичних інструментах.
У перервах між показами талантів також виступили запрошені артисти та творчі колективи Палацу учнівської молоді.
Як це було, пропонуємо переглянути у фотодобірці Інформаційного агентства ВолиньPost.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Лучан запрошують на перегляд «суворого» фільму
Сьогодні, 18:29
У громаді під Луцьком збиратимуть сміття по-новому
Сьогодні, 18:16
У Луцьку п'яний чоловік кинувся під колеса автівки
Сьогодні, 18:06
Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Сьогодні, 18:06
Медіа