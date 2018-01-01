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Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО

Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
У Луцьку відбувся IV міський фестиваль-конкурс двійнят та близнят.

"Схожі на всіх і не схожі ні на кого" - таку назву мало дійство, яке пройшло у Палаці учнівської молоді у середу, 14 листопада.

У конкурсі взяло участь близько десятка двійнят та близнюків. А підтримували їх у залі родичі та близькі.

Учасники фестивалю влаштували на сцені справжній калейдоскоп талантів: хтось декламував вірші, хтось танцював, співав чи грав на музичних інструментах.

У перервах між показами талантів також виступили запрошені артисти та творчі колективи Палацу учнівської молоді.

Як це було, пропонуємо переглянути у фотодобірці Інформаційного агентства ВолиньPost.

Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО

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Теги: близнят, двійнята, Луцьк, діти, вибір редактора
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