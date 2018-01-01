У селищі під Луцьком обурені, що немає зупинки. У сільраді заспокоюють

У селищі Рокині, що входить до Княгининівської ОТГ у Луцькому районі, немає зупинки.Про це у спільноті «Княгининівська громада» у соціальній мережі Facebook написала користувачка«Це фото зупинки, на якій більшість мешканців і приїжджих, як от ми з сином, мусимо чекати по півгодини, а то і довше, маршрутку! p.s. Фото не чітке, бо йде дощ і вітер, а сховатись немає де, а ми з дитиною чекаємо», - написала обурена жінка.На її допис відреагувала голова Княгининівської ОТГ«Я так розумію що рішення ради так ніхто і не читає.Там написано, що зупинка буде встановлена як в Рокинях на трасі, так і в самому смт. Підрядник вже її виготовляє», - запевнила вона.