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У селищі під Луцьком обурені, що немає зупинки. У сільраді заспокоюють

У селищі під Луцьком обурені, що немає зупинки. У сільраді заспокоюють
У селищі Рокині, що входить до Княгининівської ОТГ у Луцькому районі, немає зупинки.

Про це у спільноті «Княгининівська громада» у соціальній мережі Facebook написала користувачка Анюта Довгун.

«Це фото зупинки, на якій більшість мешканців і приїжджих, як от ми з сином, мусимо чекати по півгодини, а то і довше, маршрутку! p.s. Фото не чітке, бо йде дощ і вітер, а сховатись немає де, а ми з дитиною чекаємо», - написала обурена жінка.

У селищі під Луцьком обурені, що немає зупинки. У сільраді заспокоюють


На її допис відреагувала голова Княгининівської ОТГ Олена Твердохліб.

«Я так розумію що рішення ради так ніхто і не читає.Там написано, що зупинка буде встановлена як в Рокинях на трасі, так і в самому смт. Підрядник вже її виготовляє», - запевнила вона.

У селищі під Луцьком обурені, що немає зупинки. У сільраді заспокоюють

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Теги: Рокині, зупинка
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