Розповіли про стан волинянина, який підхопив небезпечну хворобу на риболовлі
Сьогодні, 21:51
У волинянина підтвердили діагноз лептоспіроз. Це – гостре інфекційне захворювання, яке вражає нирки, печінку та м’язи і може бути смертельним.
Про це йдеться у відео на сторінці UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.
Завідувач відділення організації епідеміологічних досліджень Волинського лабораторного центру Олександр Гнатюк каже, що чоловік рибалив на одній з водойм Луцького району, через декілька днів відчув себе зле і звернувся до лікарів.
Нині волинянин перебуває на лікуванні в обласній інфекційній лікарні.
Зі слів заступника головного лікаря медзакладу Любові Серби, лікарі оцінюють його стан як середньої важкості, в останні дні він почувається ліпше.
За словами епідеміолога лабораторного центру Олександра Гнатюка, за три останні роки на Волині лептоспірозом захворіло десятеро людей, один хворий помер.
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Про це йдеться у відео на сторінці UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.
Завідувач відділення організації епідеміологічних досліджень Волинського лабораторного центру Олександр Гнатюк каже, що чоловік рибалив на одній з водойм Луцького району, через декілька днів відчув себе зле і звернувся до лікарів.
Нині волинянин перебуває на лікуванні в обласній інфекційній лікарні.
Зі слів заступника головного лікаря медзакладу Любові Серби, лікарі оцінюють його стан як середньої важкості, в останні дні він почувається ліпше.
За словами епідеміолога лабораторного центру Олександра Гнатюка, за три останні роки на Волині лептоспірозом захворіло десятеро людей, один хворий помер.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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