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Розповіли про стан волинянина, який підхопив небезпечну хворобу на риболовлі

Розповіли про стан волинянина, який підхопив небезпечну хворобу на риболовлі
У волинянина підтвердили діагноз лептоспіроз. Це – гостре інфекційне захворювання, яке вражає нирки, печінку та м’язи і може бути смертельним.

Про це йдеться у відео на сторінці UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.

Завідувач відділення організації епідеміологічних досліджень Волинського лабораторного центру Олександр Гнатюк каже, що чоловік рибалив на одній з водойм Луцького району, через декілька днів відчув себе зле і звернувся до лікарів.

Нині волинянин перебуває на лікуванні в обласній інфекційній лікарні.

Зі слів заступника головного лікаря медзакладу Любові Серби, лікарі оцінюють його стан як середньої важкості, в останні дні він почувається ліпше.

За словами епідеміолога лабораторного центру Олександра Гнатюка, за три останні роки на Волині лептоспірозом захворіло десятеро людей, один хворий помер.


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Теги: лептоспіроз, хвороба, Волинь, рибалка
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