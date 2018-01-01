Розповіли про стан волинянина, який підхопив небезпечну хворобу на риболовлі

У волинянина підтвердили діагноз лептоспіроз. Це – гостре інфекційне захворювання, яке вражає нирки, печінку та м’язи і може бути смертельним.Про це йдеться у відео на сторінці UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.Завідувач відділення організації епідеміологічних досліджень Волинського лабораторного центрукаже, що чоловікЛуцького району, через декілька днів відчув себе зле і звернувся до лікарів.Нині волинянин перебуває на лікуванні в обласній інфекційній лікарні.Зі слів заступника головного лікаря медзакладу, лікарі оцінюють його стан як середньої важкості, в останні дні він почувається ліпше.За словами епідеміолога лабораторного центру, за три останні роки на Волині лептоспірозом захворіло десятеро людей, один хворий помер.