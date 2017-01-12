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У ще одному місті на Волині хочуть створити притулок для тварин

У ще одному місті на Волині хочуть створити притулок для тварин
Притулок для бездомних тварин пропонують міській владі створити у Ковелі на Волині.

Про це йдеться в електронній петиції.

Автор петиції – Богдан Денисюк. За його словами, у Ковелі – складна ситуація з бездомними тваринами.

«Їх дуже багато на вулицях міста. Процес не контрольований. Є випадки нападу тварин на людей», - йдеться в документі.

Тому чоловік пропонує терміново вирішити питання про створення притулку для бездомних тваринв Ковелі, в якому забезпечити гуманне утримання чотирилапих.

«Також пропоную на місцевому рівні ( в межах дозволеному законодавством України) прийняти рішення про накладення штрафів на осіб які залишають тварин без нагляду», - йдеться у петиції.

Наразі петицію підтримали 40 осіб. Якщо протягом 88 днів за неї проголосують ще 110 чоловік, то її розглянуть у міськраді.

Як відомо, подібний притулок для тварин на Волині функціонує у Луцьку. Ним опікується КП «Ласка».

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Теги: притулок, Ковель, тварини
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