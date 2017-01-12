У ще одному місті на Волині хочуть створити притулок для тварин
Сьогодні, 22:13
Притулок для бездомних тварин пропонують міській владі створити у Ковелі на Волині.
Про це йдеться в електронній петиції.
Автор петиції – Богдан Денисюк. За його словами, у Ковелі – складна ситуація з бездомними тваринами.
«Їх дуже багато на вулицях міста. Процес не контрольований. Є випадки нападу тварин на людей», - йдеться в документі.
Тому чоловік пропонує терміново вирішити питання про створення притулку для бездомних тваринв Ковелі, в якому забезпечити гуманне утримання чотирилапих.
«Також пропоную на місцевому рівні ( в межах дозволеному законодавством України) прийняти рішення про накладення штрафів на осіб які залишають тварин без нагляду», - йдеться у петиції.
Наразі петицію підтримали 40 осіб. Якщо протягом 88 днів за неї проголосують ще 110 чоловік, то її розглянуть у міськраді.
Як відомо, подібний притулок для тварин на Волині функціонує у Луцьку. Ним опікується КП «Ласка».
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Про це йдеться в електронній петиції.
Автор петиції – Богдан Денисюк. За його словами, у Ковелі – складна ситуація з бездомними тваринами.
«Їх дуже багато на вулицях міста. Процес не контрольований. Є випадки нападу тварин на людей», - йдеться в документі.
Тому чоловік пропонує терміново вирішити питання про створення притулку для бездомних тваринв Ковелі, в якому забезпечити гуманне утримання чотирилапих.
«Також пропоную на місцевому рівні ( в межах дозволеному законодавством України) прийняти рішення про накладення штрафів на осіб які залишають тварин без нагляду», - йдеться у петиції.
Наразі петицію підтримали 40 осіб. Якщо протягом 88 днів за неї проголосують ще 110 чоловік, то її розглянуть у міськраді.
Як відомо, подібний притулок для тварин на Волині функціонує у Луцьку. Ним опікується КП «Ласка».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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