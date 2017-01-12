У ще одному місті на Волині хочуть створити притулок для тварин





Про це йдеться в



Автор петиції – Богдан Денисюк. За його словами, у Ковелі – складна ситуація з бездомними тваринами.



«Їх дуже багато на вулицях міста. Процес не контрольований. Є випадки нападу тварин на людей», - йдеться в документі.



Тому чоловік пропонує терміново вирішити питання про створення притулку для бездомних тваринв Ковелі, в якому забезпечити гуманне утримання чотирилапих.



«Також пропоную на місцевому рівні ( в межах дозволеному законодавством України) прийняти рішення про накладення штрафів на осіб які залишають тварин без нагляду», - йдеться у петиції.



Наразі петицію підтримали 40 осіб. Якщо протягом 88 днів за неї проголосують ще 110 чоловік, то її розглянуть у міськраді.



Як відомо, подібний притулок для тварин на Волині функціонує у Луцьку. Ним опікується КП «Ласка».

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