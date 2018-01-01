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Відеореєстратори для волинської поліції обійдуться у 200 тисяч

Відеореєстратори для волинської поліції обійдуться у 200 тисяч
Постачальника 17 автомобільних відеореєстраторів для Головного управління Національної поліції у Волинській області визначають через відкриті торги.

Про це повідомляють Волинські новини.

Тендерні пропозиції приймають до 28 листопада, аукціон, своєю чергою, розпочнеться 29 листопада. Очікувана вартість товарів становить 221 тисячу гривень, строк поставки – до 15 грудня. Йдеться про купівлю автомобільних відеореєстраторів Blackvue DR 650 S-2CH IR (або еквівалент).

Один із учасників торгів 12 листопада звернувся із зауваженням до замовника з проханням внести зміни у технічну документацію, аби прибрати дискримінаційні вимоги.

«Дякуємо, що даєте можливість пропонувати «еквівалент» запитуваного товару. Однак, під виразом «еквівалент» Ви хочете бачити ідентичний за розмірами, вагою товар. На ринку України існують відеореєстратори із кращими технічними характеристиками та зйомкою відео, проте через вищезгадані характеристики тендерні пропозиції відхиляються. Просимо прибрати Вас дискримінаційні вимоги, або замінити слово «еквівалент» на «аналог», який передбачає незначні відхилення деяких параметрів, окрім суто технічних. Звертаємо Вашу увагу, не предмет можливості оскаржень ТЗ, що призведе не тільки до затягування процедури закупівлі, а і до примусового внесення змін», - зауважує учасник торгів.

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Теги: тендер, Волинь
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