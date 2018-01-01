Волинські патрульні «виловлювали» сумлінних водіїв. ФОТО





Про це йдеться у повідомленні на сторінці управління патрульної поліції Волинської області у соціальній мережі Facebook.



«А наприкінці дня патрульні зупиняли… сумлінних водіїв, які були пристебнуті пасками безпеки і дякували їм за дотримання Правил дорожнього руху», - йдеться у повідомленні.



Більше того, свідомим водіям патрульні вручали і відповідні наклейки, аби підняти настрій та спонукати завжди їздити за правилами.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Патрульні поліцейські на Волині наприкінці дня 14 листопада провели невелику акцію.Про це йдеться у повідомленні на сторінці управління патрульної поліції Волинської області у соціальній мережі Facebook.«А наприкінці дня патрульні зупиняли… сумлінних водіїв, які були пристебнуті пасками безпеки і дякували їм за дотримання Правил дорожнього руху», - йдеться у повідомленні.Більше того, свідомим водіям патрульні вручали і відповідні наклейки, аби підняти настрій та спонукати завжди їздити за правилами.

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