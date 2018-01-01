Волинські патрульні «виловлювали» сумлінних водіїв. ФОТО
Сьогодні, 22:27
Патрульні поліцейські на Волині наприкінці дня 14 листопада провели невелику акцію.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці управління патрульної поліції Волинської області у соціальній мережі Facebook.
«А наприкінці дня патрульні зупиняли… сумлінних водіїв, які були пристебнуті пасками безпеки і дякували їм за дотримання Правил дорожнього руху», - йдеться у повідомленні.
Більше того, свідомим водіям патрульні вручали і відповідні наклейки, аби підняти настрій та спонукати завжди їздити за правилами.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці управління патрульної поліції Волинської області у соціальній мережі Facebook.
«А наприкінці дня патрульні зупиняли… сумлінних водіїв, які були пристебнуті пасками безпеки і дякували їм за дотримання Правил дорожнього руху», - йдеться у повідомленні.
Більше того, свідомим водіям патрульні вручали і відповідні наклейки, аби підняти настрій та спонукати завжди їздити за правилами.
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