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Волинські патрульні «виловлювали» сумлінних водіїв. ФОТО

Волинські патрульні «виловлювали» сумлінних водіїв. ФОТО
Патрульні поліцейські на Волині наприкінці дня 14 листопада провели невелику акцію.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці управління патрульної поліції Волинської області у соціальній мережі Facebook.

«А наприкінці дня патрульні зупиняли… сумлінних водіїв, які були пристебнуті пасками безпеки і дякували їм за дотримання Правил дорожнього руху», - йдеться у повідомленні.

Більше того, свідомим водіям патрульні вручали і відповідні наклейки, аби підняти настрій та спонукати завжди їздити за правилами.


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Теги: патрульні, поліція, Волинь
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