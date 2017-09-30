Луцькі студенти готують лікувальні чаї та мазі для військових. ФОТО





Про це повідомляє інтернет-видання



Заступник директора з гуманітарної освіти та виховання Алла Лазько пояснила, що коледж має безпосередню причетність до війни. Під час виходу з Ілловайського котла загинув випускник медколеджу Олександр Сивий. Нині вихованці допомагають лікувати травми в окопах.



«Волонтерську діяльність ми розпочали, коли наша колега-викладач, в якої на війні загинув чоловік, написала: «Айдар» потребує допомоги!» Це був для нас поштовх», – розповіла завуч.



Байдужим не залишився ніхто.



У медколеджі збирали кошти, писали листи, відправляли речі та одяг, якого потребували бійці. Разом з продуктами небайдужі приносили трави.



«Ми вирішили додати ще своїх трав і виробити ароматні чаї. Хлопцям дуже сподобалося. Мабуть, зараз немає жодної бригади на фронті, яка не куштувала б наш чай. Солдати дзвонять, дякують і просять ще. За 5 років ми вже відправили на передову більш ніж 500 кілограмів чаю», – розповіла викладач фармокогнозії Лариса Редько.



За незліченну допомогу бійцям викладача нагороджено відзнакою президента України.



Починаючи з весни, вихованці збирають лікувальні трави, засушують, подрібнюють на осінь і потім готують чаї.



Спочатку студенти та викладачі виготовляли звичайні вітамінні і протизастудні збори. Зараз готують нирковий, жовчогінний, заспокійливий чай або такий, якого потребують бійці.



Медколедж також відомий своїми мазями власної рецептури, які бійці використовують для загоєння різних ран.



На прохання воїнів відправляють зібрану калину для зміцнення імунітету, яка в холодну пору особливо потрібна. Дівчата приносять закрутки з варенням.



«Ми любимо і пишаємося своїми студентами. Вони розуміють свою місію: не тільки навчатися, але й бути свідомими українцями», – з гордістю розповіла Алла Лазько.



«Зараз наші хлопці захищають країну і людей. Я серед тих людей, тому мені потрібно, щоб вони знали, що я теж дбаю про них», – пояснює свою позицію студент 3-го курсу Даниїл Мишустін.



Вже 20 листопада пакунки передадуть волонтерській організації «Меценати для солдата», яка доставить лікувальні чаї та ранозагоювальні мазі бійцям.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцькому базовому медичному коледжі студенти спеціальності «фармація» зібрали лікувальні чаї та ранозагоювальні мазі, щоб відправити бійцям ООС на схід України.Про це повідомляє інтернет-видання Волинь24 Заступник директора з гуманітарної освіти та вихованняпояснила, що коледж має безпосередню причетність до війни. Під час виходу з Ілловайського котла загинув випускник медколеджу. Нині вихованці допомагають лікувати травми в окопах.«Волонтерську діяльність ми розпочали, коли наша колега-викладач, в якої на війні загинув чоловік, написала: «Айдар» потребує допомоги!» Це був для нас поштовх», – розповіла завуч.Байдужим не залишився ніхто.У медколеджі збирали кошти, писали листи, відправляли речі та одяг, якого потребували бійці. Разом з продуктами небайдужі приносили трави.«Ми вирішили додати ще своїх трав і виробити ароматні чаї. Хлопцям дуже сподобалося. Мабуть, зараз немає жодної бригади на фронті, яка не куштувала б наш чай. Солдати дзвонять, дякують і просять ще. За 5 років ми вже відправили на передову більш ніж 500 кілограмів чаю», – розповіла викладач фармокогнозії Лариса Редько.За незліченну допомогу бійцям викладача нагороджено відзнакою президента України.Починаючи з весни, вихованці збирають лікувальні трави, засушують, подрібнюють на осінь і потім готують чаї.Спочатку студенти та викладачі виготовляли звичайні вітамінні і протизастудні збори. Зараз готують нирковий, жовчогінний, заспокійливий чай або такий, якого потребують бійці.Медколедж також відомий своїми мазями власної рецептури, які бійці використовують для загоєння різних ран.На прохання воїнів відправляють зібрану калину для зміцнення імунітету, яка в холодну пору особливо потрібна. Дівчата приносять закрутки з варенням.«Ми любимо і пишаємося своїми студентами. Вони розуміють свою місію: не тільки навчатися, але й бути свідомими українцями», – з гордістю розповіла Алла Лазько.«Зараз наші хлопці захищають країну і людей. Я серед тих людей, тому мені потрібно, щоб вони знали, що я теж дбаю про них», – пояснює свою позицію студент 3-го курсуВже 20 листопада пакунки передадуть волонтерській організації «Меценати для солдата», яка доставить лікувальні чаї та ранозагоювальні мазі бійцям.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію