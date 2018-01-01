Лебеді залишилися зимувати на волинському озері. ФОТО
Сьогодні, 06:16
На озері Молодіжне у місті Ківерці на Волині залишилися зимувати лебеді-шипуни.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці Національного природного парку «Цуманська пуща» у соціальній мережі Facebook.
Екологи опублікували світлини із вишуканими пернатими.
«Добірка фотографій лебедів-шипунів, що зимують на озері Молодіжне (м. Ківерці)», - йдеться у дописі.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці Національного природного парку «Цуманська пуща» у соціальній мережі Facebook.
Екологи опублікували світлини із вишуканими пернатими.
«Добірка фотографій лебедів-шипунів, що зимують на озері Молодіжне (м. Ківерці)», - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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