Лебеді залишилися зимувати на волинському озері. ФОТО





Про це йдеться у повідомленні на сторінці Національного природного парку «Цуманська пуща» у соціальній мережі Facebook.



Екологи опублікували світлини із вишуканими пернатими.



«Добірка фотографій лебедів-шипунів, що зимують на озері Молодіжне (м. Ківерці)», - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На озері Молодіжне у місті Ківерці на Волині залишилися зимувати лебеді-шипуни.Про це йдеться у повідомленні на сторінці Національного природного парку «Цуманська пуща» у соціальній мережі Facebook.Екологи опублікували світлини із вишуканими пернатими.«Добірка фотографій лебедів-шипунів, що зимують на озері Молодіжне (м. Ківерці)», - йдеться у дописі.

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