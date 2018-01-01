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Лебеді залишилися зимувати на волинському озері. ФОТО

Лебеді залишилися зимувати на волинському озері. ФОТО
На озері Молодіжне у місті Ківерці на Волині залишилися зимувати лебеді-шипуни.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Національного природного парку «Цуманська пуща» у соціальній мережі Facebook.

Екологи опублікували світлини із вишуканими пернатими.

«Добірка фотографій лебедів-шипунів, що зимують на озері Молодіжне (м. Ківерці)», - йдеться у дописі.

Лебеді залишилися зимувати на волинському озері. ФОТО
Лебеді залишилися зимувати на волинському озері. ФОТО
Лебеді залишилися зимувати на волинському озері. ФОТО
Лебеді залишилися зимувати на волинському озері. ФОТО
Лебеді залишилися зимувати на волинському озері. ФОТО
Лебеді залишилися зимувати на волинському озері. ФОТО
Лебеді залишилися зимувати на волинському озері. ФОТО
Лебеді залишилися зимувати на волинському озері. ФОТО
Лебеді залишилися зимувати на волинському озері. ФОТО
Лебеді залишилися зимувати на волинському озері. ФОТО
Лебеді залишилися зимувати на волинському озері. ФОТО
Лебеді залишилися зимувати на волинському озері. ФОТО
Лебеді залишилися зимувати на волинському озері. ФОТО
Лебеді залишилися зимувати на волинському озері. ФОТО
Лебеді залишилися зимувати на волинському озері. ФОТО
Лебеді залишилися зимувати на волинському озері. ФОТО
Лебеді залишилися зимувати на волинському озері. ФОТО
Лебеді залишилися зимувати на волинському озері. ФОТО
Лебеді залишилися зимувати на волинському озері. ФОТО
Лебеді залишилися зимувати на волинському озері. ФОТО
Лебеді залишилися зимувати на волинському озері. ФОТО
Лебеді залишилися зимувати на волинському озері. ФОТО
Лебеді залишилися зимувати на волинському озері. ФОТО
Лебеді залишилися зимувати на волинському озері. ФОТО

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Теги: лебеді, Волинь
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