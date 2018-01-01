Жінка, яка випала з маршрутки, померла в лікарні

випала з маршрутки.



Про це повідомляє



Жінка весь цей час перебувала в комі - вона отримала важку черепно-мозкову травму.



Інцидент стався на маршруті №84 Наті-Одеса. Під час повороту під натиском пасажирів, що стояли на задньому майданчику, двері відчинилися, і жінка випала з салону на проїжджу частину.



За цим фактом поліція почала кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В одеській лікарні померла 41-річна жителька Біляївського району, яка отримала травми, коли на ходуПро це повідомляє Думская з посиланням на Одеську обласну клінічну лікарню.Жінка весь цей час перебувала в комі - вона отримала важку черепно-мозкову травму.Інцидент стався на маршруті №84 Наті-Одеса. Під час повороту під натиском пасажирів, що стояли на задньому майданчику, двері відчинилися, і жінка випала з салону на проїжджу частину.За цим фактом поліція почала кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху.

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