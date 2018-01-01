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Жінка, яка випала з маршрутки, померла в лікарні

Жінка, яка випала з маршрутки, померла в лікарні
В одеській лікарні померла 41-річна жителька Біляївського району, яка отримала травми, коли на ходу випала з маршрутки.

Про це повідомляє Думская з посиланням на Одеську обласну клінічну лікарню.

Жінка весь цей час перебувала в комі - вона отримала важку черепно-мозкову травму.

Інцидент стався на маршруті №84 Наті-Одеса. Під час повороту під натиском пасажирів, що стояли на задньому майданчику, двері відчинилися, і жінка випала з салону на проїжджу частину.

За цим фактом поліція почала кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху.


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Теги: смерть
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