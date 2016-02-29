Страшні події Євромайдану відтворили у віртуальній реальності. ВІДЕО





Про це повідомляє



Людина з будь-якого кінця світу може у віртуальній реальності пройтися Інститутською. Побачити документальні фото і відео, а також автентичні артефакти. А безпосередні учасники подій з перших вуст розповідають свої історії.



«Це унікальна історія. Якщо скануються якісь простори, то це здебільшого маленькі кімнати або невелийкий простір. Ми ж відсканували доволі точно 350 метрів довжиною», – розповів співавтор проекту Aftermath VR: Euromaidan Олексій Фурман.







На створення проекту команда витратила понад півтори року. Нині на завершальній стадії процесу. З наступного року хочуть, аби віртуальну реальність українського Євромайдану відчули у всьому світі. Тему Револіції гідності внесли до освітньої програми ще у 2014 році. Щоправда у книжках історію незламних активістів почали друкувати лише минулоріч.



Від того, якими будуть всі пазли історії про Майдан – пам'ятний комплекс, документальні проекти і освітня програма – залежатиме, якою постане Революція гідності в пам'яті і свідомості молодих українців.



І тих, хто з часом призабуде деталі кривавих подій зими 2014 року і тих, хто народився вже після майданівського переродження країни.



Довідково:



Протистояння між силовиками та протестувальниками стало завершальним етапом Революції Гідності. За інформацією МОЗ, за ці дні загинуло 82 особи – 71 демонстрант та 11 правоохоронців, постраждалими стали 622 людини. Загалом, під час Революції Гідності було вбито 104 людини та поранено близько 2500 осіб.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Без зайвого галасу та на грантові кошти свій документальний проект про Революцію гідності вже зробила команда українських журналістів і програмістів з New Cave Media.Про це повідомляє 24 канал Людина з будь-якого кінця світу може у віртуальній реальності пройтися Інститутською. Побачити документальні фото і відео, а також автентичні артефакти. А безпосередні учасники подій з перших вуст розповідають свої історії.«Це унікальна історія. Якщо скануються якісь простори, то це здебільшого маленькі кімнати або невелийкий простір. Ми ж відсканували доволі точно 350 метрів довжиною», – розповів співавтор проекту Aftermath VR: EuromaidanНа створення проекту команда витратила понад півтори року. Нині на завершальній стадії процесу. З наступного року хочуть, аби віртуальну реальність українського Євромайдану відчули у всьому світі. Тему Револіції гідності внесли до освітньої програми ще у 2014 році. Щоправда у книжках історію незламних активістів почали друкувати лише минулоріч.Від того, якими будуть всі пазли історії про Майдан – пам'ятний комплекс, документальні проекти і освітня програма – залежатиме, якою постане Революція гідності в пам'яті і свідомості молодих українців.І тих, хто з часом призабуде деталі кривавих подій зими 2014 року і тих, хто народився вже після майданівського переродження країни.Протистояння між силовиками та протестувальниками стало завершальним етапом Революції Гідності. За інформацією МОЗ, за ці дні загинуло 82 особи – 71 демонстрант та 11 правоохоронців, постраждалими стали 622 людини. Загалом, під час Революції Гідності було вбито 104 людини та поранено близько 2500 осіб.

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