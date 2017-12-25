У Запоріжжі невідомий підірвав перехожих

У Запоріжжі ввечері 14 листопада невідомий кинув у бік людей вибуховий пристрій, постраждали троє людей, їх доправили до лікарні.Про це повідомляє прес-служба Нацполіції."14 листопада о 19:05 в Шевченківське відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення, що на вул. Війскбуд вибух", - йдеться в повідомленні.Внаслідок вибуху постраждали чоловіки 1989, 1986 і 1996 років народження. На цей час встановлено, що вони не мають стосунку до політичних партій, криміналітету або бізнесу: один із них - студент, двоє інших - працівники підприємств.Зловмисник утік, у місті й області оголошено поліцейську операцію "Сирена". Відкрито кримінальне провадження за ознаками ст. 15 (замах на злочин), ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.