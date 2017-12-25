У Запоріжжі невідомий підірвав перехожих
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У Запоріжжі ввечері 14 листопада невідомий кинув у бік людей вибуховий пристрій, постраждали троє людей, їх доправили до лікарні.
Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.
"14 листопада о 19:05 в Шевченківське відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення, що на вул. Війскбуд вибух", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок вибуху постраждали чоловіки 1989, 1986 і 1996 років народження. На цей час встановлено, що вони не мають стосунку до політичних партій, криміналітету або бізнесу: один із них - студент, двоє інших - працівники підприємств.
Зловмисник утік, у місті й області оголошено поліцейську операцію "Сирена". Відкрито кримінальне провадження за ознаками ст. 15 (замах на злочин), ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
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Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.
"14 листопада о 19:05 в Шевченківське відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення, що на вул. Війскбуд вибух", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок вибуху постраждали чоловіки 1989, 1986 і 1996 років народження. На цей час встановлено, що вони не мають стосунку до політичних партій, криміналітету або бізнесу: один із них - студент, двоє інших - працівники підприємств.
Зловмисник утік, у місті й області оголошено поліцейську операцію "Сирена". Відкрито кримінальне провадження за ознаками ст. 15 (замах на злочин), ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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