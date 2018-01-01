«Люди, які створюють Луцьк, мусять знати одне одного», – Тарас Шкітер

Громадянський Рух "СВІДОМІ" об'єднує людей, яким не байдуже майбутнє міста, в якому вони живуть.Про це заявив в програмі "За 15 хвилин до зльоту" 12 телеканалу співзасновник руху, - пише Конкурент."Це об'єднання людей, лучан, які живуть в цьому місті, які навчаються в цьому місті, які працюють в цьому місті, які з цього міста нікуди не поїдуть. І вони тим чи іншим чином створюють те місто, наповнюють його. Ми б хотіли об'єднати таких людей, адже вони мусять знати одне одного. До прикладу, лікар, який працює в лікарні в Луцьку, живе в Луцьку, платить тут податки, виховує тут дітей, мусить знати журналіста, який так само тут живе, мусить знати підприємця, спортсмена, актора з театру. Люди, які будують це місто, повинні спілкуватися", – зазначив він.Тарас Шкітер пояснив, що людям не обов'язково дружити, але потрібно знати одне одного і контактувати між собою."Я не говорю, що вони повинні дружити, вони повинні знати одне одного, контактувати. Потрібно знати інших людей, щоб можна було в певний період реалізовувати різні проекти. До прикладу, лікар, знаючи журналіста і усвідомлюючи, що зараз йде якась небезпека, може повідомити про це через новини. Якщо є якийсь підприємець, то він може направити свого працівника до свого лікаря. "СВІДОМІ" – це якраз та платформа, яка об'єднує таких людей. Ми всі говоримо: давайте спілкуватися, давайте знати одне одного", – зазначив він.