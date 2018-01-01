Володимир-Волинську міську «Солідарність» очолив Вячеслав Петрук*

Головою Володимир-Волинської міської партійної організації «Солідарність» ставЙого обрали на зборах членів міського осередку партії в середу, 14 листопада.Окрім, представників володимир-волинської партійної організації, на зборах також були присутні голова Волинської обласної територіальної організації Партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність»та його заступник«Обіцяні мною кадрові зміни в «Солідарності» тривають і цього разу ми радо представляємо нового керівника Володимир-Волинського міського осередку – Вячеслава Петрука. Він є начальником управління освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради. Має активну громадянську позицію, досвід як управлінський, так і партійний», – зауважив Іван Мирка.Вячеслав Петрук з 1998 по 2008 рр. був членом партії «Реформи та порядок», а з 2014 року поповнив ряди партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність».«Мені подобаються рішучі вольові люди, такі як Петро Порошенко, які менше займаються політикою, а зосереджені більше на діях. Саме тому я обрав своєю партією саме «Солідарність», – зауважив новообраний голова Володимир-Волинської міської організації партії.За його словами, найперше, чим він займеться на партійній посаді, так це «ревізією» того, що наразі є в міському осередку.До речі, представлення Вячеслава Петрука збіглося у часі із відкриттям новенького партійного офісу «Солідарності», який відтепер у Володимирі-Волинському діятиме за адресою – вул. Ковельська, 129.