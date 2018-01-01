вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Володимир-Волинську міську «Солідарність» очолив Вячеслав Петрук*

Володимир-Волинську міську «Солідарність» очолив Вячеслав Петрук*
Головою Володимир-Волинської міської партійної організації «Солідарність» став Вячеслав Петрук.

Його обрали на зборах членів міського осередку партії в середу, 14 листопада.

Окрім, представників володимир-волинської партійної організації, на зборах також були присутні голова Волинської обласної територіальної організації Партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Іван Мирка та його заступник Сергій Григоренко.
Володимир-Волинську міську «Солідарність» очолив Вячеслав Петрук*

«Обіцяні мною кадрові зміни в «Солідарності» тривають і цього разу ми радо представляємо нового керівника Володимир-Волинського міського осередку – Вячеслава Петрука. Він є начальником управління освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради. Має активну громадянську позицію, досвід як управлінський, так і партійний», – зауважив Іван Мирка.
Володимир-Волинську міську «Солідарність» очолив Вячеслав Петрук*

Вячеслав Петрук з 1998 по 2008 рр. був членом партії «Реформи та порядок», а з 2014 року поповнив ряди партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність».

«Мені подобаються рішучі вольові люди, такі як Петро Порошенко, які менше займаються політикою, а зосереджені більше на діях. Саме тому я обрав своєю партією саме «Солідарність», – зауважив новообраний голова Володимир-Волинської міської організації партії.

За його словами, найперше, чим він займеться на партійній посаді, так це «ревізією» того, що наразі є в міському осередку.
Володимир-Волинську міську «Солідарність» очолив Вячеслав Петрук*

До речі, представлення Вячеслава Петрука збіглося у часі із відкриттям новенького партійного офісу «Солідарності», який відтепер у Володимирі-Волинському діятиме за адресою – вул. Ковельська, 129.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Солідарність, Вячеслав Петрук
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Кавовий Луцьк: як мешканці міста рятуються від холоду. ФОТО
У Луцьку атовці в робочий час застали чиновника в ресторані. ФОТО. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У лучанина вкрали кросівки і сигарети на вокзалі у Львові
Сьогодні, 09:30
На львівському вокзалі «обчистили» волинянина
Сьогодні, 09:26
Володимир-Волинську міську «Солідарність» очолив Вячеслав Петрук*
Сьогодні, 09:15
У Луцьку через аварію – довжелезний затор. ФОТО
Сьогодні, 09:09
Курс валют у Луцьку на 15 листопада
Сьогодні, 09:00
Схожі новини
В осередку президентської партії у Луцькому районі – новий керівник В осередку президентської партії у Луцькому районі – новий керівник
02 листопад, 11:13
У Шацькій райраді утворили нову депутатську групу У Шацькій райраді утворили нову депутатську групу
19 жовтень, 20:00
У райраді на Волині створили депутатську групу «Солідарність» У райраді на Волині створили депутатську групу «Солідарність»
11 жовтень, 17:39
У районному осередку президентської партії на Волині – новий керівник У районному осередку президентської партії на Волині – новий керівник
07 жовтень, 10:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Невпізнавана Волинь на ретрофото. ФОТО
Сьогодні, 09:50
 0
Якою буде погода на Новий рік і Різдво
Сьогодні, 09:42
 0
У лучанина вкрали кросівки і сигарети на вокзалі у Львові
Сьогодні, 09:30
 0
На львівському вокзалі «обчистили» волинянина
Сьогодні, 09:26
 0
Володимир-Волинську міську «Солідарність» очолив Вячеслав Петрук*
Сьогодні, 09:15
 0
Медіа
відео
1/8