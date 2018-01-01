На львівському вокзалі «обчистили» волинянина
Сьогодні, 09:26
У Львові поблизу залізничного вокзалу пограбували волинянина.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Львівській області.
Інцидент трапився 13 листопада.
До правоохоронців за допомогою звернувся 31-річний мешканець Волинської області. Чоловік повідомив, що близько 23:30 на площі Двірцевій у Львові двоє невідомих чоловіків заволоділи його грошима у сумі чотириста доларів США та паспортом.
Як встановили правоохоронці, до скоєння злочину причетні 24-річний мешканець Сумщини та 18-річний мешканець Чернівецької області.
За цим фактом було відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.186 (грабіж) КК України.
Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років. Проводиться досудове розслідування.
Зловмисники затримані в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере для них міри запобіжних заходів.
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Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Львівській області.
Інцидент трапився 13 листопада.
До правоохоронців за допомогою звернувся 31-річний мешканець Волинської області. Чоловік повідомив, що близько 23:30 на площі Двірцевій у Львові двоє невідомих чоловіків заволоділи його грошима у сумі чотириста доларів США та паспортом.
Як встановили правоохоронці, до скоєння злочину причетні 24-річний мешканець Сумщини та 18-річний мешканець Чернівецької області.
За цим фактом було відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.186 (грабіж) КК України.
Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років. Проводиться досудове розслідування.
Зловмисники затримані в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере для них міри запобіжних заходів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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