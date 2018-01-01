На львівському вокзалі «обчистили» волинянина

У Львові поблизу залізничного вокзалу пограбували волинянина.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Львівській області.Інцидент трапився 13 листопада.До правоохоронців за допомогою звернувся 31-річний мешканець Волинської області. Чоловік повідомив, що близько 23:30 на площі Двірцевій у Львові двоє невідомих чоловіків заволоділи його грошима у сумі чотириста доларів США та паспортом.Як встановили правоохоронці, до скоєння злочину причетні 24-річний мешканець Сумщини та 18-річний мешканець Чернівецької області.За цим фактом було відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.186 (грабіж) КК України.Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років. Проводиться досудове розслідування.Зловмисники затримані в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере для них міри запобіжних заходів.