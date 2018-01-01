Якою буде погода на Новий рік і Різдво





Такий прогноз дав народний синоптик Леонід Горбань, зазначивши, що до кінця грудня в Україні збережеться тепла погода з невеликими заморозками, - пише



"Перші дні місяця зустрінуть нас мінусовою температурою в межах 2-4 градусів, після прийде потепління до +5 градусів тепла. Така температура коливатиметься майже до кінця грудня, з невеликими заморозками. І тільки 28 -31 числа повернеться мороз до 6 градусів", - сказав Горбань.



За словами синоптика, в грудні можна очікувати дощів із мокрим снігом, але якраз до Нового Року в Україні по-справжньому засніжить.



"1 січня очікується мінусова температура до 6 градусів зі снігом. Правда, на православне Різдво, 7 січня, очікується плюсова температура - до 4 градусів, тепло збережеться до середини місяця. Далі буде відбуватися поступове похолодання. Найсильніших морозів варто очікувати з 22 січня до -25 градусів", - заявив синоптик.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На новорічні та різдвяні свята українців очікує мороз до 6 градусів із подальшим потеплінням.Такий прогноз дав народний синоптик, зазначивши, що до кінця грудня в Україні збережеться тепла погода з невеликими заморозками, - пише Обозреватель "Перші дні місяця зустрінуть нас мінусовою температурою в межах 2-4 градусів, після прийде потепління до +5 градусів тепла. Така температура коливатиметься майже до кінця грудня, з невеликими заморозками. І тільки 28 -31 числа повернеться мороз до 6 градусів", - сказав Горбань.За словами синоптика, в грудні можна очікувати дощів із мокрим снігом, але якраз до Нового Року в Україні по-справжньому засніжить."1 січня очікується мінусова температура до 6 градусів зі снігом. Правда, на православне Різдво, 7 січня, очікується плюсова температура - до 4 градусів, тепло збережеться до середини місяця. Далі буде відбуватися поступове похолодання. Найсильніших морозів варто очікувати з 22 січня до -25 градусів", - заявив синоптик.

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