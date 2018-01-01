На Волині чоловік побив патрульного. ФОТО
Сьогодні, 10:17
У Ковелі на вулиці Лермонтова чоловік побив патрульного поліцейського.
Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції у Волинській області.
14 листопада, близько 21:00, інспектори відреагували на повідомлення про нетверезого водія. Чоловік справді керував в стані алкогольного сп’яніння, тож на нього почали оформляти необхідні адмінматеріали.
Під час цього процесу поруч зупинився автомобіль, з якого вийшов агресивний чоловік. Він шарпонув патрульного за формений одяг і наніс удар в обличчя.
До порушника застосували спецзасіб та затримали. На місце викликали слідчо-оперативну групу.
Що спонукало 53-річного ковельчанина до таких дій – встановить слідство. Йому загрожує кримінальна відповідальність за погрозу поліцейському фізичною розправою.
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Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції у Волинській області.
14 листопада, близько 21:00, інспектори відреагували на повідомлення про нетверезого водія. Чоловік справді керував в стані алкогольного сп’яніння, тож на нього почали оформляти необхідні адмінматеріали.
Під час цього процесу поруч зупинився автомобіль, з якого вийшов агресивний чоловік. Він шарпонув патрульного за формений одяг і наніс удар в обличчя.
До порушника застосували спецзасіб та затримали. На місце викликали слідчо-оперативну групу.
Що спонукало 53-річного ковельчанина до таких дій – встановить слідство. Йому загрожує кримінальна відповідальність за погрозу поліцейському фізичною розправою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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