На Волині чоловік побив патрульного. ФОТО

У Ковелі на вулиці Лермонтова чоловік побив патрульного поліцейського.Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції у Волинській області.14 листопада, близько 21:00, інспектори відреагували на повідомлення про нетверезого водія. Чоловік справді керував в стані алкогольного сп’яніння, тож на нього почали оформляти необхідні адмінматеріали.Під час цього процесу поруч зупинився автомобіль, з якого вийшов агресивний чоловік. Він шарпонув патрульного за формений одяг і наніс удар в обличчя.До порушника застосували спецзасіб та затримали. На місце викликали слідчо-оперативну групу.Що спонукало 53-річного ковельчанина до таких дій – встановить слідство. Йому загрожує кримінальна відповідальність за погрозу поліцейському фізичною розправою.