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У ЖК «Юпітер» – 1000 гривень економії на кожному квадраті. ФОТО*

У ЖК «Юпітер» – 1000 гривень економії на кожному квадраті. ФОТО*
Двокімнатна квартира у житловому комплексі «Юпітер», що у Липинах під Луцьком, віднині доступна за принципово нижчою ціною: замість ранішої ціни у 12 500 грн/кв.м забудовник встановив ціну 11 500 грн/кв.м.

Площа оселі – 79,1 кв.м. Квартира – на 4 поверсі 4-поверхового цегляного будинку, який буде зданий в експлуатацію за кілька місяців. Забудовник – Будівельна компанія «Інвестор».Перший.

У ЖК «Юпітер» – 1000 гривень економії на кожному квадраті. ФОТО*


Кухня має площу 15,62 кв. м.

Вітальня – 18,37 кв. м.

Лоджія - 5,22 кв. м.

Спальня – 18,13 кв. м.

Санвузол роздільний: туалетна кімната 2,26 кв. м, ванна – 4,72.

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У ЖК «Юпітер» – 1000 гривень економії на кожному квадраті. ФОТО*


У квартирі великий коридор, який легко вмістить добротну шафу-купе. У спальні – просторо, навіть якщо поставиш величезне двоспальне ліжко. У вітальні легко вміститься і комфортний диван, і комоди, тут світло і затишно. Вікна вітальні виходять на схід.

На кухні і у санвузлах – тепла підлога. Квартира продається з чистовою стяжкою, штукатуркою, електропроводкою, газовим котлом і радіаторами опалення.

На території ЖК «Юпітер» - зелено, тут є дитячий майданчик, паркан, охорона.

Обов’язкова умова ціни 11 500 грн./кв.м: готовність сплатити повну вартість житла відразу.

Звертайтеся у відділ продажу за телефоном:

096 030 20 10

або ж за адресою:

м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в.

Сайт: https://www.investor.lutsk.ua/

E-mail: [email protected]

Facebook: facebook.com/investorlutsk/

Instagram: bud.investor
У ЖК «Юпітер» – 1000 гривень економії на кожному квадраті. ФОТО*

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Теги: Інвестор
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