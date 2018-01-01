У ЖК «Юпітер» – 1000 гривень економії на кожному квадраті. ФОТО*
Сьогодні, 10:27
Двокімнатна квартира у житловому комплексі «Юпітер», що у Липинах під Луцьком, віднині доступна за принципово нижчою ціною: замість ранішої ціни у 12 500 грн/кв.м забудовник встановив ціну 11 500 грн/кв.м.
Площа оселі – 79,1 кв.м. Квартира – на 4 поверсі 4-поверхового цегляного будинку, який буде зданий в експлуатацію за кілька місяців. Забудовник – Будівельна компанія «Інвестор».Перший.
Кухня має площу 15,62 кв. м.
Вітальня – 18,37 кв. м.
Лоджія - 5,22 кв. м.
Спальня – 18,13 кв. м.
Санвузол роздільний: туалетна кімната 2,26 кв. м, ванна – 4,72.
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У квартирі великий коридор, який легко вмістить добротну шафу-купе. У спальні – просторо, навіть якщо поставиш величезне двоспальне ліжко. У вітальні легко вміститься і комфортний диван, і комоди, тут світло і затишно. Вікна вітальні виходять на схід.
На кухні і у санвузлах – тепла підлога. Квартира продається з чистовою стяжкою, штукатуркою, електропроводкою, газовим котлом і радіаторами опалення.
На території ЖК «Юпітер» - зелено, тут є дитячий майданчик, паркан, охорона.
Обов’язкова умова ціни 11 500 грн./кв.м: готовність сплатити повну вартість житла відразу.
Звертайтеся у відділ продажу за телефоном:
096 030 20 10
або ж за адресою:
м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в.
Сайт: https://www.investor.lutsk.ua/
E-mail: [email protected]
Facebook: facebook.com/investorlutsk/
Instagram: bud.investor
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Площа оселі – 79,1 кв.м. Квартира – на 4 поверсі 4-поверхового цегляного будинку, який буде зданий в експлуатацію за кілька місяців. Забудовник – Будівельна компанія «Інвестор».Перший.
Кухня має площу 15,62 кв. м.
Вітальня – 18,37 кв. м.
Лоджія - 5,22 кв. м.
Спальня – 18,13 кв. м.
Санвузол роздільний: туалетна кімната 2,26 кв. м, ванна – 4,72.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Ціна готової квартири з ремонтом у «Юпітері» зменшилась. ФОТО
У квартирі великий коридор, який легко вмістить добротну шафу-купе. У спальні – просторо, навіть якщо поставиш величезне двоспальне ліжко. У вітальні легко вміститься і комфортний диван, і комоди, тут світло і затишно. Вікна вітальні виходять на схід.
На кухні і у санвузлах – тепла підлога. Квартира продається з чистовою стяжкою, штукатуркою, електропроводкою, газовим котлом і радіаторами опалення.
На території ЖК «Юпітер» - зелено, тут є дитячий майданчик, паркан, охорона.
Обов’язкова умова ціни 11 500 грн./кв.м: готовність сплатити повну вартість житла відразу.
Звертайтеся у відділ продажу за телефоном:
096 030 20 10
або ж за адресою:
м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в.
Сайт: https://www.investor.lutsk.ua/
E-mail: [email protected]
Facebook: facebook.com/investorlutsk/
Instagram: bud.investor
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У ЖК «Юпітер» завершили перекривати другий будинок. ФОТОЗВІТ
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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