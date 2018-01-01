Під Луцьком вантажівка зіткнулася з легковиком





Про це повідомили у



За кермом вантажівки перебував 22-річний місцевий житель. Водій не надав переваги у русі та зіткнувся із автомобілем «ВАЗ» під керуванням 62-річного жителя Рівненської області.



Внаслідок автопригоди пасажир легковика, 55-річна жителька Рівненської області, отримала тілесні ушкодження. Після огляду лікарів від госпіталізації відмовилася.



Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Рованці ЗІЛ зіткнувся із ВАЗ.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.За кермом вантажівки перебував 22-річний місцевий житель. Водій не надав переваги у русі та зіткнувся із автомобілем «ВАЗ» під керуванням 62-річного жителя Рівненської області.Внаслідок автопригоди пасажир легковика, 55-річна жителька Рівненської області, отримала тілесні ушкодження. Після огляду лікарів від госпіталізації відмовилася.Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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