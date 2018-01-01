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Під Луцьком вантажівка зіткнулася з легковиком

Під Луцьком вантажівка зіткнулася з легковиком
У селі Рованці ЗІЛ зіткнувся із ВАЗ.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

За кермом вантажівки перебував 22-річний місцевий житель. Водій не надав переваги у русі та зіткнувся із автомобілем «ВАЗ» під керуванням 62-річного жителя Рівненської області.

Внаслідок автопригоди пасажир легковика, 55-річна жителька Рівненської області, отримала тілесні ушкодження. Після огляду лікарів від госпіталізації відмовилася.

Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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Теги: ДТП, аварія, Волинь, Рованці
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