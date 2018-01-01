Під Луцьком вантажівка зіткнулася з легковиком
Сьогодні, 10:25
У селі Рованці ЗІЛ зіткнувся із ВАЗ.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
За кермом вантажівки перебував 22-річний місцевий житель. Водій не надав переваги у русі та зіткнувся із автомобілем «ВАЗ» під керуванням 62-річного жителя Рівненської області.
Внаслідок автопригоди пасажир легковика, 55-річна жителька Рівненської області, отримала тілесні ушкодження. Після огляду лікарів від госпіталізації відмовилася.
Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
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Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
За кермом вантажівки перебував 22-річний місцевий житель. Водій не надав переваги у русі та зіткнувся із автомобілем «ВАЗ» під керуванням 62-річного жителя Рівненської області.
Внаслідок автопригоди пасажир легковика, 55-річна жителька Рівненської області, отримала тілесні ушкодження. Після огляду лікарів від госпіталізації відмовилася.
Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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