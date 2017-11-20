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Рік потому: зворушливі спогади про загиблого в аварії голову Шацької ОТГ

Рік потому: зворушливі спогади про загиблого в аварії голову Шацької ОТГ
Шацька районна рада опублікувала зворушливий допис про загиблого рік тому в аварії Сергія Віннічука, першого голови Шацької об’єднаної територіальної громади.

Про це йдеться на сторінці Шацької районної ради у facebook.

"Він був першим, кому довелося втілювати в життя ті зміни та завдання, котрі ставив перед ним час. Той, хто хоч раз починав щось зовсім нове, зрозуміє як це нелегко. А у випадку Сергія Миколайовича, ще потрібно врахувати і масштаби та різносторонність розпочатих ним справ", - йдеться у дописі.

Зазначається, саме при головуванні Віннічука почав змінюватися зовнішній вигляд Шацька.

"...Пам’ятаю, коли зайшла мова про парк Шевченка, у центрі селища, він у розмові сказав: «всім все одно не догодиш, а зробимо – будемо мати». Зараз, багато людей проходячи повз гарну, освітлену територію навіть не задумується, що це була одна з його мрій. Він вчився сам і вчив інших лишати по собі добрий слід", - йдеться у дописі.

Розповідають, що Сергій Віннічук мав одну надзвичайну рису – умів ладити з людьми та бачити у них хороше.

Нагадаємо, очільник Шацької ОТГ Сергій Віннічук загинув у дорожньо-транспортній пригоді 15 листопада 2017 року. Поховали селищного голову 17 листопада у рідному селі Піща.

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Теги: аварія, ДТП, Сергій Віннічук, смерть, спогади, Шацьк
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