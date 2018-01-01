Псевдопрацівник банку виманив у волинянки 5 тисяч гривень
Сьогодні, 10:41
46-річну мешканку Володимир-Волинського району ошукали шахраї.
Так, інцидент трапився у вівторок, 13 листопада, - пише ГУНП у Волинській області.
Зловмисник, зателефонувавши на мобільний телефон та назвавшись працівником банку, шляхом обману заволодів реквізитами картки жінки та зняв із картки 5 тисяч гривень.
Поліція закликає громадян бути обачними та не потрапляти в пастки шахраїв.
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Так, інцидент трапився у вівторок, 13 листопада, - пише ГУНП у Волинській області.
Зловмисник, зателефонувавши на мобільний телефон та назвавшись працівником банку, шляхом обману заволодів реквізитами картки жінки та зняв із картки 5 тисяч гривень.
Поліція закликає громадян бути обачними та не потрапляти в пастки шахраїв.
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