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Псевдопрацівник банку виманив у волинянки 5 тисяч гривень

Псевдопрацівник банку виманив у волинянки 5 тисяч гривень
46-річну мешканку Володимир-Волинського району ошукали шахраї.

Так, інцидент трапився у вівторок, 13 листопада, - пише ГУНП у Волинській області.

Зловмисник, зателефонувавши на мобільний телефон та назвавшись працівником банку, шляхом обману заволодів реквізитами картки жінки та зняв із картки 5 тисяч гривень.

Поліція закликає громадян бути обачними та не потрапляти в пастки шахраїв.


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Теги: шахраї, волинянка
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