Псевдопрацівник банку виманив у волинянки 5 тисяч гривень





Так, інцидент трапився у вівторок, 13 листопада, - пише ГУНП у Волинській області.



Зловмисник, зателефонувавши на мобільний телефон та назвавшись працівником банку, шляхом обману заволодів реквізитами картки жінки та зняв із картки 5 тисяч гривень.



Поліція закликає громадян бути обачними та не потрапляти в пастки шахраїв.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 46-річну мешканку Володимир-Волинського району ошукали шахраї.Так, інцидент трапився у вівторок, 13 листопада, - пише ГУНП у Волинській області.Зловмисник, зателефонувавши на мобільний телефон та назвавшись працівником банку, шляхом обману заволодів реквізитами картки жінки та зняв із картки 5 тисяч гривень.Поліція закликає громадян бути обачними та не потрапляти в пастки шахраїв.

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