Передану Вселенському патріархату церкву в Києві закидали «коктейлями Молотова». ФОТО





Про це на своїй сторінці у Facebook написав речник УПЦ КП Євстратій (Зоря), – передає



"Близько 7:20 ранку 15 листопада невідомі кидали "коктейлі Молотова" в двері стилобату (будинку-фундаменту) Андріївської церкви. Пожежі не сталося, шкоди не завдано, але від дій нападників постраждав священик Київського Патріархату - комендант приміщення: проти нього нападники застосували силу і газовий балончик", - заявив він.



За його словами, таким чином "посіпаки Москви" намагаються залякати Вселенського патріарха.



Нагадаємо, Верховна Рада 18 жовтня 237 голосами підтримала президентський законопроект про особливості користування Андріївською церквою в Києві, що входить до Національного заповідника "Софія Київська".



Храм передали в безкоштовне користування Вселенському патріархату. Водночас будівля залишається власністю держави.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уранці 15 листопада невідомі закидали Андріївську церкву "коктейлями Молотова", у результаті чого постраждав священик УПЦ КП - комендант приміщення.Про це на своїй сторінці у Facebook написав речник УПЦ КП, – передає ТСН "Близько 7:20 ранку 15 листопада невідомі кидали "коктейлі Молотова" в двері стилобату (будинку-фундаменту) Андріївської церкви. Пожежі не сталося, шкоди не завдано, але від дій нападників постраждав священик Київського Патріархату - комендант приміщення: проти нього нападники застосували силу і газовий балончик", - заявив він.За його словами, таким чином "посіпаки Москви" намагаються залякати Вселенського патріарха.Нагадаємо, Верховна Рада 18 жовтня 237 голосами підтримала президентський законопроект про особливості користування Андріївською церквою в Києві, що входить до Національного заповідника "Софія Київська".Храм передали в безкоштовне користування Вселенському патріархату. Водночас будівля залишається власністю держави.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію