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Передану Вселенському патріархату церкву в Києві закидали «коктейлями Молотова». ФОТО

Передану Вселенському патріархату церкву в Києві закидали «коктейлями Молотова». ФОТО
Уранці 15 листопада невідомі закидали Андріївську церкву "коктейлями Молотова", у результаті чого постраждав священик УПЦ КП - комендант приміщення.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав речник УПЦ КП Євстратій (Зоря), – передає ТСН.

"Близько 7:20 ранку 15 листопада невідомі кидали "коктейлі Молотова" в двері стилобату (будинку-фундаменту) Андріївської церкви. Пожежі не сталося, шкоди не завдано, але від дій нападників постраждав священик Київського Патріархату - комендант приміщення: проти нього нападники застосували силу і газовий балончик", - заявив він.

За його словами, таким чином "посіпаки Москви" намагаються залякати Вселенського патріарха.

Нагадаємо, Верховна Рада 18 жовтня 237 голосами підтримала президентський законопроект про особливості користування Андріївською церквою в Києві, що входить до Національного заповідника "Софія Київська".

Храм передали в безкоштовне користування Вселенському патріархату. Водночас будівля залишається власністю держави.
Передану Вселенському патріархату церкву в Києві закидали «коктейлями Молотова». ФОТО

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Теги: Київ, церква, скандал
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