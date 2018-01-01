Передану Вселенському патріархату церкву в Києві закидали «коктейлями Молотова». ФОТО
Сьогодні, 10:54
Уранці 15 листопада невідомі закидали Андріївську церкву "коктейлями Молотова", у результаті чого постраждав священик УПЦ КП - комендант приміщення.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав речник УПЦ КП Євстратій (Зоря), – передає ТСН.
"Близько 7:20 ранку 15 листопада невідомі кидали "коктейлі Молотова" в двері стилобату (будинку-фундаменту) Андріївської церкви. Пожежі не сталося, шкоди не завдано, але від дій нападників постраждав священик Київського Патріархату - комендант приміщення: проти нього нападники застосували силу і газовий балончик", - заявив він.
За його словами, таким чином "посіпаки Москви" намагаються залякати Вселенського патріарха.
Нагадаємо, Верховна Рада 18 жовтня 237 голосами підтримала президентський законопроект про особливості користування Андріївською церквою в Києві, що входить до Національного заповідника "Софія Київська".
Храм передали в безкоштовне користування Вселенському патріархату. Водночас будівля залишається власністю держави.
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Про це на своїй сторінці у Facebook написав речник УПЦ КП Євстратій (Зоря), – передає ТСН.
"Близько 7:20 ранку 15 листопада невідомі кидали "коктейлі Молотова" в двері стилобату (будинку-фундаменту) Андріївської церкви. Пожежі не сталося, шкоди не завдано, але від дій нападників постраждав священик Київського Патріархату - комендант приміщення: проти нього нападники застосували силу і газовий балончик", - заявив він.
За його словами, таким чином "посіпаки Москви" намагаються залякати Вселенського патріарха.
Нагадаємо, Верховна Рада 18 жовтня 237 голосами підтримала президентський законопроект про особливості користування Андріївською церквою в Києві, що входить до Національного заповідника "Софія Київська".
Храм передали в безкоштовне користування Вселенському патріархату. Водночас будівля залишається власністю держави.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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