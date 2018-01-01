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Лучанин купив талони на неіснуюче пальне

Лучанин купив талони на неіснуюче пальне
Шахраї ошукали жителя Луцька.

Так, 14 листопада, 66-річний лучанин хотів купити через інтернет-сайт талони на дизпаливо, - інформує ГУНП у Волинській області.

Кошти перерахував через термінал самообслуговування, натомість талонів не отримав. Сума збитку становить понад 9 тис. грн.

За фактами заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою слідчі розпочали кримінальні провадження та проводять заходи на встановлення осіб, причетних до скоєння цих злочину.

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Теги: паливо, талони, лучанин
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