У селі під Луцьком автомобіль збив двох п'яничок





Про це пишуть



Як прокоментували у прес-службі волинської поліції, близько 06:00 15 листопада автомобіль «ВАЗ 2109» збив двох пішоходів. За кермом автомобіля перебував житель Львівської області.



У швидкій повідомили, що двох постраждалих чоловіків відвезли у міську клінічну лікарню з середніми та легкими ушкодженнями. Одному з постраждалих 22 роки, іншому - 21. Обоє молодиків перебували у нетверезому стані.



За фактом ДТП слідчі відкрили справу за ч.1, ст.286.

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