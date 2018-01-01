У селі під Луцьком автомобіль збив двох п'яничок
Сьогодні, 10:57
У селі Милуші Луцького району ВАЗ 2109 збив двох пішоходів.
Про це пишуть Волинські Новини.
Як прокоментували у прес-службі волинської поліції, близько 06:00 15 листопада автомобіль «ВАЗ 2109» збив двох пішоходів. За кермом автомобіля перебував житель Львівської області.
У швидкій повідомили, що двох постраждалих чоловіків відвезли у міську клінічну лікарню з середніми та легкими ушкодженнями. Одному з постраждалих 22 роки, іншому - 21. Обоє молодиків перебували у нетверезому стані.
За фактом ДТП слідчі відкрили справу за ч.1, ст.286.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пишуть Волинські Новини.
Як прокоментували у прес-службі волинської поліції, близько 06:00 15 листопада автомобіль «ВАЗ 2109» збив двох пішоходів. За кермом автомобіля перебував житель Львівської області.
У швидкій повідомили, що двох постраждалих чоловіків відвезли у міську клінічну лікарню з середніми та легкими ушкодженнями. Одному з постраждалих 22 роки, іншому - 21. Обоє молодиків перебували у нетверезому стані.
За фактом ДТП слідчі відкрили справу за ч.1, ст.286.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Як комунальники рятуватимуть Луцьк від снігового колапсу
Сьогодні, 11:14
У Луцьку вкрали меморіальну плиту: поліція відкрила «кримінал»
Сьогодні, 11:03
У селі під Луцьком автомобіль збив двох п'яничок
Сьогодні, 10:57
Передану Вселенському патріархату церкву в Києві закидали «коктейлями Молотова». ФОТО
Сьогодні, 10:54
Лучанин купив талони на неіснуюче пальне
Сьогодні, 10:52
Медіа