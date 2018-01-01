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У селі під Луцьком автомобіль збив двох п'яничок

У селі під Луцьком автомобіль збив двох п'яничок
У селі Милуші Луцького району ВАЗ 2109 збив двох пішоходів.

Про це пишуть Волинські Новини.

Як прокоментували у прес-службі волинської поліції, близько 06:00 15 листопада автомобіль «ВАЗ 2109» збив двох пішоходів. За кермом автомобіля перебував житель Львівської області.

У швидкій повідомили, що двох постраждалих чоловіків відвезли у міську клінічну лікарню з середніми та легкими ушкодженнями. Одному з постраждалих 22 роки, іншому - 21. Обоє молодиків перебували у нетверезому стані.

За фактом ДТП слідчі відкрили справу за ч.1, ст.286.

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Теги: ДТП, Милуші, Волинь, аварія
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