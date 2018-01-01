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Лучанина кинули на гроші інтернет-шахраї

Лучанина кинули на гроші інтернет-шахраї
Шахраї ошукали 22-річного лучанина.

Правоохоронці зазначають, що хлопець хотів купии через інтернет-сайт ноутбук, - інформує сектор комунікації поліції Волинської олбасті.

Хлопець через шахрайські дії зловмисників втратив майже 15 тисяч гривень.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження та проводять заходи на встановлення осіб, причетних до скоєння цього злочину.

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Теги: шахраї, лучанин
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