Лучанина кинули на гроші інтернет-шахраї
Сьогодні, 17:51
Шахраї ошукали 22-річного лучанина.
Правоохоронці зазначають, що хлопець хотів купии через інтернет-сайт ноутбук, - інформує сектор комунікації поліції Волинської олбасті.
Хлопець через шахрайські дії зловмисників втратив майже 15 тисяч гривень.
За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження та проводять заходи на встановлення осіб, причетних до скоєння цього злочину.
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Правоохоронці зазначають, що хлопець хотів купии через інтернет-сайт ноутбук, - інформує сектор комунікації поліції Волинської олбасті.
Хлопець через шахрайські дії зловмисників втратив майже 15 тисяч гривень.
За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження та проводять заходи на встановлення осіб, причетних до скоєння цього злочину.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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