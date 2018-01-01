У Луцьку вкрали меморіальну плиту: поліція відкрила «кримінал»





Про це повідомили у



14 листопада до поліції надійшло повідомлення про те, що з території меморіалу Вічної Слави в Луцьку пропали меморіальні плити.



На місце виїхала слідчо-оперативна група відділу поліції.



Правоохоронці з’ясували, що невідомі зловмисники в ніч на 14 листопада викрали із території меморіального комплексу чотири гранітні плити з переліком прізвищ загиблих воїнів у Другій світовій війні.



За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України.



Санкція статті передбачає, зокрема, до п’яти років позбавлення волі.



Правоохоронці вживають усіх необхідних заходів, спрямованих на встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності.

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