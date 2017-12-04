Як комунальники рятуватимуть Луцьк від снігового колапсу
Сьогодні, 11:14
Стало відомо, як у Луцьку прибиратимуть дороги під час негоди взимку.
Про це йдеться у розпорядженні про забезпечення утримання вулиць міста в зимовий період 2018-2019 років, яке підписав секретар Луцькради Григорій Пустовіт.
Так, з метою забезпечення безперебійного та безпечного руху транспорту вулицями міста під час снігопадів та ожеледиці в зимовий період 2018-2019 років у Луцьку проведуть низку заходів.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Коли у Луцьку випаде перший сніг
Луцьке спеціальне комунальне автотранспортне підприємство «Луцькспецкомунтранс» має забезпечити належне утримання вулиць та розчищення від снігових заметів. Його ж зобов'язали посипати та обробляти вулиці протиожеледними сумішами згідно із затвердженими маршрутами.
У разі необхідності, «Луцькспецкомунтранс» має укласти договори з підприємствами та організаціями, які мають снігоочисну та посипальну техніку, аби ті допомогли розчистити місто.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у розпорядженні про забезпечення утримання вулиць міста в зимовий період 2018-2019 років, яке підписав секретар Луцькради Григорій Пустовіт.
Так, з метою забезпечення безперебійного та безпечного руху транспорту вулицями міста під час снігопадів та ожеледиці в зимовий період 2018-2019 років у Луцьку проведуть низку заходів.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Коли у Луцьку випаде перший сніг
Луцьке спеціальне комунальне автотранспортне підприємство «Луцькспецкомунтранс» має забезпечити належне утримання вулиць та розчищення від снігових заметів. Його ж зобов'язали посипати та обробляти вулиці протиожеледними сумішами згідно із затвердженими маршрутами.
У разі необхідності, «Луцькспецкомунтранс» має укласти договори з підприємствами та організаціями, які мають снігоочисну та посипальну техніку, аби ті допомогли розчистити місто.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У центрі Луцька вночі нелегально продавали алкоголь
Сьогодні, 11:50
Як комунальники рятуватимуть Луцьк від снігового колапсу
Сьогодні, 11:14
У Луцьку вкрали меморіальну плиту: поліція відкрила «кримінал»
Сьогодні, 11:03
У селі під Луцьком автомобіль збив двох п'яничок
Сьогодні, 10:57
Медіа