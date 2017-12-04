Як комунальники рятуватимуть Луцьк від снігового колапсу

Стало відомо, як у Луцьку прибиратимуть дороги під час негоди взимку.Про це йдеться у розпорядженні про забезпечення утримання вулиць міста в зимовий період 2018-2019 років, яке підписав секретар ЛуцькрадиТак, з метою забезпечення безперебійного та безпечного руху транспорту вулицями міста під час снігопадів та ожеледиці в зимовий період 2018-2019 років у Луцьку проведуть низку заходів.Луцьке спеціальне комунальне автотранспортне підприємство «Луцькспецкомунтранс» має забезпечити належне утримання вулиць та розчищення від снігових заметів. Його ж зобов'язали посипати та обробляти вулиці протиожеледними сумішами згідно із затвердженими маршрутами.У разі необхідності, «Луцькспецкомунтранс» має укласти договори з підприємствами та організаціями, які мають снігоочисну та посипальну техніку, аби ті допомогли розчистити місто.