Лучанам дадуть по 300 гривень з нагоди Міжнародного дня інвалідів

Лучанам з інвалідністю виділять по 300 гривень грошової допомоги.Відповідне розпорядження підписав секретар ЛуцькрадиДо того ж, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з нагоди відзначення 03 грудня 2018 року Міжнародного дня інвалідів затвердять план заходів з відзначення в місті Міжнародного дня інвалідів.Також нададуть за рахунок коштів, передбачених бюджетом міста на 2018 рік, за кодом функціональної класифікації видатків 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення», одноразову матеріальну допомогу (на загальну суму 27,0 тис. грн) одиноким та одиноко проживаючим особам з інвалідністю, які перебувають на обліку у територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Луцька, особам з інвалідністю, які за поданням громадських організацій міста потребують одноразової грошової допомоги, – в розмірі 300 гривень.