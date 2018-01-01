У центрі Луцька вночі нелегально продавали алкоголь





Факт продажу зафіксував інспектор департаменту муніципальної варти Луцька під час нічного чергування, - повідомили у прес-службі муніципалів.



Своїми діями продавець порушила рішення Луцької міської ради «Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів».



На порушницю складено адміністративний протокол за ч. 2 ст. 156 КУпАП.



Цей документ передадуть на розгляд адміністративної комісії органу місцевого самоврядування за її місцем проживання, щоб визначити міру покарання.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У "Мінімаркеті" на проспекті Волі, 29б вночі торгували алкогольними та слабоалкогольними виробами.Факт продажу зафіксував інспектор департаменту муніципальної варти Луцька під час нічного чергування, - повідомили у прес-службі муніципалів.Своїми діями продавець порушила рішення Луцької міської ради «Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів».На порушницю складено адміністративний протокол за ч. 2 ст. 156 КУпАП.Цей документ передадуть на розгляд адміністративної комісії органу місцевого самоврядування за її місцем проживання, щоб визначити міру покарання.

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