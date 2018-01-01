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У центрі Луцька вночі нелегально продавали алкоголь

У центрі Луцька вночі нелегально продавали алкоголь
У "Мінімаркеті" на проспекті Волі, 29б вночі торгували алкогольними та слабоалкогольними виробами.

Факт продажу зафіксував інспектор департаменту муніципальної варти Луцька під час нічного чергування, - повідомили у прес-службі муніципалів.

Своїми діями продавець порушила рішення Луцької міської ради «Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів».

На порушницю складено адміністративний протокол за ч. 2 ст. 156 КУпАП.

Цей документ передадуть на розгляд адміністративної комісії органу місцевого самоврядування за її місцем проживання, щоб визначити міру покарання.

У центрі Луцька вночі нелегально продавали алкоголь
У центрі Луцька вночі нелегально продавали алкоголь

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Теги: муніципали, алкоголь, ніч, порушення
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