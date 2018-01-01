В Україні з січня подорожчає кабельне телебачення

З 1 січня 2019 року в Україні на 15-40% подорожчають послуги платних телевізійних сервісів, зокрема кабельне телебачення, IP-телебачення та телебачення інших технологій.Про це повідомила Асоціація правовласників і постачальників контенту, - пише Еспресо."Абонентська плата може зрости на 15-40%, залежно від регіональних особливостей, набору телевізійних телеканалів, різних економічних показників діяльності провайдерів", — заявила голова правління асоціації Наталія Клітна.Відповідне рішення обумовлене "суттєвим підвищення плати" за використання прав на інтелектуальну власність виробниками українського контенту, необхідністю збільшення заробітної плати працівникам, платою за електроенергію тощо."Мінімальні тарифи за доступ до пакетів лише з українськими телеканалами можуть складати приблизно 56-70 грн, залежно від благополуччя регіону", - йдеться у повідомленні.Втім, тарифи можуть бути вищими, оскільки провайдерам доводиться також витрачати значні кошти на закупівлю прав на ретрансляцію розважальних іноземних телеканалів.