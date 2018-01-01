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У «Промені» відбудеться концерт співачки Jamala*

У «Промені» відбудеться концерт співачки Jamala*
Вже цієї неділі, 18 листопада о 19:00 у «Промені» виступить українська співачка – Jamala.

Зірка презентуватиме новий альбом «Крила».

Знову душевні тексти та надзвичайна атмосфера в залі. Концерти Джамали завжди чуттєві та надихаючі.

Купити квиток можна на сайті: promin.lutsk.ua та у касах РЦ «Промінь».
Довідка: +380 (68) 525 90 09.
У «Промені» відбудеться концерт співачки Jamala*

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Теги: Промінь, розваги, відпочинок
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