У «Промені» відбудеться концерт співачки Jamala*
Сьогодні, 12:12
Вже цієї неділі, 18 листопада о 19:00 у «Промені» виступить українська співачка – Jamala.
Зірка презентуватиме новий альбом «Крила».
Знову душевні тексти та надзвичайна атмосфера в залі. Концерти Джамали завжди чуттєві та надихаючі.
Купити квиток можна на сайті: promin.lutsk.ua та у касах РЦ «Промінь».
Довідка: +380 (68) 525 90 09.
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Зірка презентуватиме новий альбом «Крила».
Знову душевні тексти та надзвичайна атмосфера в залі. Концерти Джамали завжди чуттєві та надихаючі.
Купити квиток можна на сайті: promin.lutsk.ua та у касах РЦ «Промінь».
Довідка: +380 (68) 525 90 09.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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