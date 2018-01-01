У «Промені» відбудеться концерт співачки Jamala*





Зірка презентуватиме новий альбом «Крила».



Знову душевні тексти та надзвичайна атмосфера в залі. Концерти Джамали завжди чуттєві та надихаючі.



Купити квиток можна на сайті: promin.lutsk.ua та у касах РЦ «Промінь».

Довідка: +380 (68) 525 90 09.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вже цієї неділі, 18 листопада о 19:00 у «Промені» виступить українська співачка – Jamala.Зірка презентуватиме новий альбом «Крила».Знову душевні тексти та надзвичайна атмосфера в залі. Концерти Джамали завжди чуттєві та надихаючі.Купити квиток можна на сайті: promin.lutsk.ua та у касах РЦ «Промінь».Довідка: +380 (68) 525 90 09.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію