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У Ковелі підняли ціни на тепло та гарячу воду

У Ковелі підняли ціни на тепло та гарячу воду
У Ковелі встановили нові тарифи на тепло та гарячу воду.

Про це стало відомо на позачерговому засіданні виконавчого комітету, - йдеться на сайті Ковельської міської ради.

Міський голова Олег Кіндер попросив аргументувати це рішення представників ПТМ «Ковельтепло».

Як зазначила заступник директора, начальник планово-економічного відділу Тетяна Яковук перегляд тарифів відбувався шляхом коригування за окремими статтями витрат з причин, які не залежать від підприємства. Серед обґрунтувань зміни вартості послуг вона назвала зростання ціни на газ з 1 листопада на 22,8% для населення та у 2,2 рази для релігійних організацій, а також збільшення розміру мінімальної заробітної плати і прожиткового мінімуму для працездатних осіб з 1 січня 2018 року.

Вартість послуг на опалення зросте для населення на 18,9 відсотка, для релігійних організацій — на 57,5 відсотка; з централізованого постачання гарячої води — на 18,7 відсотка для населення (релігійні організації цією послугою не користуються).

Для даних категорій споживачів тарифи становитимуть: опалення - 1868,34 грн./Гкал; централізоване постачання гарячої води – 101,36 грн./ куб.м.

Централізоване опалення за квадратний метр нині у Ковелі коштує 33,23 гривні, а зросте до 39,49 гривні; централізоване постачання гарячої води за метр кубічний коштує 85,42 гривні, а зросте до 101,36 гривні.

Міський голова наголосив, що у Ковелі тарифи є середніми по Україні. На сьогодні “Ковельтепло” не враховує ріст ціни на паливно-мастильні матеріали та ряд інших чинників, бо це призвело б до ще більшого підняття цін.

Зрозуміло, що людям і так важко витримувати таке навантаження. Тому у структурі тарифу для потреб населення закладено нульовий рівень рентабельності підприємства і з міського бюджету будуть виділятись кошти на поповнення статутного фонду “Ковельтепло”.

Нові тарифи будуть введені в дію з 1 грудня 2018 року.

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Теги: Ковель, тарифи, ціни
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