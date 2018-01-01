У Ковелі підняли ціни на тепло та гарячу воду

У Ковелі встановили нові тарифи на тепло та гарячу воду.Про це стало відомо на позачерговому засіданні виконавчого комітету, - йдеться на сайті Ковельської міської ради.Міський головапопросив аргументувати це рішення представників ПТМ «Ковельтепло».Як зазначила заступник директора, начальник планово-економічного відділуперегляд тарифів відбувався шляхом коригування за окремими статтями витрат з причин, які не залежать від підприємства. Серед обґрунтувань зміни вартості послуг вона назвала зростання ціни на газ з 1 листопада на 22,8% для населення та у 2,2 рази для релігійних організацій, а також збільшення розміру мінімальної заробітної плати і прожиткового мінімуму для працездатних осіб з 1 січня 2018 року.Вартість послуг на опалення зросте для населення на 18,9 відсотка, для релігійних організацій — на 57,5 відсотка; з централізованого постачання гарячої води — на 18,7 відсотка для населення (релігійні організації цією послугою не користуються).Для даних категорій споживачів тарифи становитимуть: опалення - 1868,34 грн./Гкал; централізоване постачання гарячої води – 101,36 грн./ куб.м.Централізоване опалення за квадратний метр нині у Ковелі коштує 33,23 гривні, а зросте до 39,49 гривні; централізоване постачання гарячої води за метр кубічний коштує 85,42 гривні, а зросте до 101,36 гривні.Міський голова наголосив, що у Ковелі тарифи є середніми по Україні. На сьогодні “Ковельтепло” не враховує ріст ціни на паливно-мастильні матеріали та ряд інших чинників, бо це призвело б до ще більшого підняття цін.Зрозуміло, що людям і так важко витримувати таке навантаження. Тому у структурі тарифу для потреб населення закладено нульовий рівень рентабельності підприємства і з міського бюджету будуть виділятись кошти на поповнення статутного фонду “Ковельтепло”.Нові тарифи будуть введені в дію з 1 грудня 2018 року.