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У селі під Луцьком люди скаржаться на дим зі шкільної котельні

У селі під Луцьком люди скаржаться на дим зі шкільної котельні
У селі Рокині люди скаржаться на дим, який утворюється від згорання пелет в твердопаливній котельні, яка опалює Рокинівський НВК.

Про це написала голова Княгининівської ОТГ Олена Твердохліб у мережі facebook.

Відтак, вона зазначила, що димовідвідну трубу найближчим часом замінять.

І зауважила, що пелети, які спалюються в котлах містять в собі соняшникове лушпиння і не несуть загрози для здоров'я людини. Теплотворна здатність пелет з лушпиння більша порівняно з деревиною.

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Теги: Рокині, котельня, дим
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