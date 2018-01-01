У селі під Луцьком люди скаржаться на дим зі шкільної котельні
Сьогодні, 12:36
У селі Рокині люди скаржаться на дим, який утворюється від згорання пелет в твердопаливній котельні, яка опалює Рокинівський НВК.
Про це написала голова Княгининівської ОТГ Олена Твердохліб у мережі facebook.
Відтак, вона зазначила, що димовідвідну трубу найближчим часом замінять.
І зауважила, що пелети, які спалюються в котлах містять в собі соняшникове лушпиння і не несуть загрози для здоров'я людини. Теплотворна здатність пелет з лушпиння більша порівняно з деревиною.
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Про це написала голова Княгининівської ОТГ Олена Твердохліб у мережі facebook.
Відтак, вона зазначила, що димовідвідну трубу найближчим часом замінять.
І зауважила, що пелети, які спалюються в котлах містять в собі соняшникове лушпиння і не несуть загрози для здоров'я людини. Теплотворна здатність пелет з лушпиння більша порівняно з деревиною.
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