Стрілянина на автомийці у Луцьку: затримали чотирьох учасників





Про це інформує ГУНП у Волинській області.



«Чотирьом зловмисникам слідчі оголосили про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Йдеться про хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї. Трьом підозрюваним обрано міру запобіжного заходу тримання під вартою терміном 60 діб без права внесення застави», - зазначив начальник ГУНП в області Петро Шпига.



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Наразі вирішується питання щодо обрання четвертому підозрюваному міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



Досудове розслідування триває.



Нагадаємо, 5 листопада о 14 годині 30 хвилин на лінію служби поліції «102» надійшло повідомлення про стрілянину на вулиці Набережній у Луцьку.



Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 296 ( хуліганство) та ст. 15 ( замах на вчинення злочину) та ч. 2, ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.









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