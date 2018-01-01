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У Луцьку водій маршрутки дверима затиснув жінку

У Луцьку водій маршрутки дверима затиснув жінку
У Луцьку водій маршрутки №3 дверима затиснув жінку з двома дітьми.

Про це у Facebook-спільноті «Луцьк то є Луцьк» написала Олена Герастовська.

«Коли виходиш з двома дітьми (4 та 6 років) з маршрутки, робиш перший крок одною ногою на тротуар і маршрутка починає рух, двері затискають тебе, але, дякувати Богу не дітей, як мінімум в даній ситуації хотілося б почути принаймні вибачення», – пише лучанка.

«При спілкуванні з заступником директора АТП, розумієш, що риба гниє з голови.... На його думку немає підстав для вибачень в даній ситуації», – зазначає Олена.

«Про яке підвищення тарифів може йти мова? Маршрут номер 3», – йдеться у дописі.

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Теги: маршрутка, Луцьк
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