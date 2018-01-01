У Луцьку водій маршрутки дверима затиснув жінку

У Луцьку водій маршрутки №3 дверима затиснув жінку з двома дітьми.Про це у Facebook-спільноті «Луцьк то є Луцьк» написала«Коли виходиш з двома дітьми (4 та 6 років) з маршрутки, робиш перший крок одною ногою на тротуар і маршрутка починає рух, двері затискають тебе, але, дякувати Богу не дітей, як мінімум в даній ситуації хотілося б почути принаймні вибачення», – пише лучанка.«При спілкуванні з заступником директора АТП, розумієш, що риба гниє з голови.... На його думку немає підстав для вибачень в даній ситуації», – зазначає Олена.«Про яке підвищення тарифів може йти мова? Маршрут номер 3», – йдеться у дописі.