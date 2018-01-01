На Волині затримали авто з підробленим техпаспортом





Про це повідомили у



Поліцейські зупинили автомобіль «Mercedes-Benz Е 220», за кермом якого перебував 65-річний місцевий житель. Під час перевірки транспортного засобу з’ясувалося, що номер кузова автомобіля не співпадає із даними Національної автоматизованої інформаційної системи головного сервісного центру МВС України. Окрім цього, технічний паспорт транспортного засобу містив явні ознаки підробки.



На місце пригоди прибула слідчо-оперативна група Ковельського відділу поліції. Транспортний засіб затримали та помістили на майданчик тимчасового утримання транспортних засобів.



Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.



Санкція статті, зокрема, передбачає до двох років обмеження волі. Досудове розслідування триває.

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