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Найкращі зимові курорти Грузії для українців*

Найкращі зимові курорти Грузії для українців*
Грузія — мальовнича й гостинна країна, яка стала справжнім відкриттям у сфері туризму. У більшості наших співвітчизників вона асоціюється з літньою відпусткою, але відпочивати тут можна о будь-якій порі року. Влітку сюди приїздять, щоб поніжитися під сонцем, а взимку країна вітає шанувальників активного відпочинку в Грузії.

Популярністю серед іноземних туристів користуються грузинські гірськолижні курорти. М’який гірський клімат дозволяє багато часу проводити на лижах та ковзанах. А помірні ціни заманюють будь-якого туриста.

Найпопулярніші зимові курорти Грузії в українців

Якщо ви вирішили влаштувати собі цікаві й активні зимові канікули й при цьому зекономити, обирайте на новорічні та різдвяні свята тури до Грузії на сайті Business Visit. Місць для такого відпочинку у країні достатньо.
Найкращі зимові курорти Грузії для українців*

Тбілісі

Столиця Грузії чарівна о будь-якій порі року, але взимку вона стає більш романтичною. На період новорічних свят місто перетворюється на казкове дійство. Стильна ілюмінація, ярмарки й вуличні вистави завжди приваблюють туристів. Усамітнитись та отримати насолоду від тиші допоможуть спокійні тераси затишних кав’ярень з теплими ковдрами й гарячим глінтвейном. Удень можна відвідати чисельні музеї та галереї.

Гудаурі

Молодий та популярний гірськолижний курорт Грузії, розташований за 120 км на північ від Тбілісі, радо приймає туристів з грудня до квітня. На окремих трасах тут можна кататись навіть у травні.
Гудаурі охоплює 20 трас, 7 підйомників, навчальні схили та безкоштовний Wi-Fi на всій території. Зелені, сині, червоні й чорні траси протяжністю 70 км розраховані як на новачків і дітей, так і для лижників-професіоналів.

Бакуріані

Найстаріший курорт Кавказу, розташований за 250 км від столиці. Має кілька десятків трас, вісім підйомників і майже завжди — сонячну погоду. Крім того, поблизу знаходиться славнозвісний курорт Боржомі, де можна оздоровитись.

Хацвалі

Розпочав свою роботу лише в 2011 році, але вже має своїх прихильників. Окрім гірськолижних трас і підйомників, тут є унікальні архітектурні пам’ятки Середньовіччя, що охороняються культурною спадщиною ЮНЕСКО. Ціни на оренду лижного спорядження приємно радують.

Тетнулді

Наймолодший гірськолижний курорт Грузії, офіційно відкритий у 2016 році. Його інфраструктура слабко розвинена, тут немає готелів, і туристи проживають у сусідній Местії. Але курорт має великі перспективи у майбутньому. Влада планує підняти його на друге місце за рівнем гірськолижного сервісу в країні.

Коли взимку найкраще відпочивати у Грузії

Якщо ви плануєте відпустку в період новорічних та різдвяних свят, то замовляти путівку в Грузію потрібно заздалегідь. Адже Новий рік на Кавказі зустрічають з розмахом, тому тут ви гарантовано отримаєте найнезабутніші враження на весь рік. З листопада до квітня можна відпрацьовувати техніку катання на лижах на гірськолижних трасах.

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Теги: Грузія, курорт
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