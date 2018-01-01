Найкращі зимові курорти Грузії для українців*





Популярністю серед іноземних туристів користуються грузинські гірськолижні курорти. М’який гірський клімат дозволяє багато часу проводити на лижах та ковзанах. А помірні ціни заманюють будь-якого туриста.



Найпопулярніші зимові курорти Грузії в українців



Якщо ви вирішили влаштувати собі цікаві й активні зимові канікули й при цьому зекономити, обирайте на новорічні та різдвяні свята



Тбілісі



Столиця Грузії чарівна о будь-якій порі року, але взимку вона стає більш романтичною. На період новорічних свят місто перетворюється на казкове дійство. Стильна ілюмінація, ярмарки й вуличні вистави завжди приваблюють туристів. Усамітнитись та отримати насолоду від тиші допоможуть спокійні тераси затишних кав’ярень з теплими ковдрами й гарячим глінтвейном. Удень можна відвідати чисельні музеї та галереї.



Гудаурі



Молодий та популярний гірськолижний курорт Грузії, розташований за 120 км на північ від Тбілісі, радо приймає туристів з грудня до квітня. На окремих трасах тут можна кататись навіть у травні.

Гудаурі охоплює 20 трас, 7 підйомників, навчальні схили та безкоштовний Wi-Fi на всій території. Зелені, сині, червоні й чорні траси протяжністю 70 км розраховані як на новачків і дітей, так і для лижників-професіоналів.



Бакуріані



Найстаріший курорт Кавказу, розташований за 250 км від столиці. Має кілька десятків трас, вісім підйомників і майже завжди — сонячну погоду. Крім того, поблизу знаходиться славнозвісний курорт Боржомі, де можна оздоровитись.



Хацвалі



Розпочав свою роботу лише в 2011 році, але вже має своїх прихильників. Окрім гірськолижних трас і підйомників, тут є унікальні архітектурні пам’ятки Середньовіччя, що охороняються культурною спадщиною ЮНЕСКО. Ціни на оренду лижного спорядження приємно радують.



Тетнулді



Наймолодший гірськолижний курорт Грузії, офіційно відкритий у 2016 році. Його інфраструктура слабко розвинена, тут немає готелів, і туристи проживають у сусідній Местії. Але курорт має великі перспективи у майбутньому. Влада планує підняти його на друге місце за рівнем гірськолижного сервісу в країні.



Коли взимку найкраще відпочивати у Грузії



Якщо ви плануєте відпустку в період новорічних та різдвяних свят, то замовляти путівку в Грузію потрібно заздалегідь. Адже Новий рік на Кавказі зустрічають з розмахом, тому тут ви гарантовано отримаєте найнезабутніші враження на весь рік. З листопада до квітня можна відпрацьовувати техніку катання на лижах на гірськолижних трасах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Грузія — мальовнича й гостинна країна, яка стала справжнім відкриттям у сфері туризму. У більшості наших співвітчизників вона асоціюється з літньою відпусткою, але відпочивати тут можна о будь-якій порі року. Влітку сюди приїздять, щоб поніжитися під сонцем, а взимку країна вітає шанувальників активного відпочинку в Грузії.Популярністю серед іноземних туристів користуються грузинські гірськолижні курорти. М’який гірський клімат дозволяє багато часу проводити на лижах та ковзанах. А помірні ціни заманюють будь-якого туриста.Якщо ви вирішили влаштувати собі цікаві й активні зимові канікули й при цьому зекономити, обирайте на новорічні та різдвяні свята тури до Грузії на сайті Business Visit . Місць для такого відпочинку у країні достатньо.Столиця Грузії чарівна о будь-якій порі року, але взимку вона стає більш романтичною. На період новорічних свят місто перетворюється на казкове дійство. Стильна ілюмінація, ярмарки й вуличні вистави завжди приваблюють туристів. Усамітнитись та отримати насолоду від тиші допоможуть спокійні тераси затишних кав’ярень з теплими ковдрами й гарячим глінтвейном. Удень можна відвідати чисельні музеї та галереї.Молодий та популярний гірськолижний курорт Грузії, розташований за 120 км на північ від Тбілісі, радо приймає туристів з грудня до квітня. На окремих трасах тут можна кататись навіть у травні.Гудаурі охоплює 20 трас, 7 підйомників, навчальні схили та безкоштовний Wi-Fi на всій території. Зелені, сині, червоні й чорні траси протяжністю 70 км розраховані як на новачків і дітей, так і для лижників-професіоналів.Найстаріший курорт Кавказу, розташований за 250 км від столиці. Має кілька десятків трас, вісім підйомників і майже завжди — сонячну погоду. Крім того, поблизу знаходиться славнозвісний курорт Боржомі, де можна оздоровитись.Розпочав свою роботу лише в 2011 році, але вже має своїх прихильників. Окрім гірськолижних трас і підйомників, тут є унікальні архітектурні пам’ятки Середньовіччя, що охороняються культурною спадщиною ЮНЕСКО. Ціни на оренду лижного спорядження приємно радують.Наймолодший гірськолижний курорт Грузії, офіційно відкритий у 2016 році. Його інфраструктура слабко розвинена, тут немає готелів, і туристи проживають у сусідній Местії. Але курорт має великі перспективи у майбутньому. Влада планує підняти його на друге місце за рівнем гірськолижного сервісу в країні.Якщо ви плануєте відпустку в період новорічних та різдвяних свят, то замовляти путівку в Грузію потрібно заздалегідь. Адже Новий рік на Кавказі зустрічають з розмахом, тому тут ви гарантовано отримаєте найнезабутніші враження на весь рік. З листопада до квітня можна відпрацьовувати техніку катання на лижах на гірськолижних трасах.

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