Волинські учні привітали зі святом сина загиблого Героя

Василя Крищука.



Про це повідомляється на сторінці Володимир-Волинське вище професійне училище у Facebook,- пише



«14 листопада виповнилося 7 років Вадимчику Крищуку. Цей милий хлопчик на фото – син Василя Крищука,старшого солдата 14 окремої механізованої бригади, випускника нашого училища,який загинув 18.08.18 року, героїчно захищаючи суверенітет та територіальну цілісність України. У день народження сина Героя волонтери Володимир-Волинського ВПУ привітали іменинника, побажали йому, його мамі та братику здоров'я, успіхів у навчанні, бути гідним подвигу свого тата», - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, що про загибель Героя стало відомо 18-го серпня. Василь загинув біля населеного пункту Золоте, де міст на Первомайськ. Куля ворожого снайпера потрапила між пластинами бронежилету.



Без батька залишилося двоє синів. Як розповідають, Василь Крищук повинен був приїхати додому, аби повести свого старшого сина до школи, на свято 1 вересня.



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