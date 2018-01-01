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Відпочинок в Домінікані від гіпермаркету «Там Там»*

Відпочинок в Домінікані від гіпермаркету «Там Там»*
У листопаді гіпермаркет «Там Там» святкує День Народження. З нагоди тринадцятої річниці весь місяць діє безліч вигідних та цікавих акцій. Одна з таких - можливість виграти одну із 3-х путівок «All inclusive» на двох в Домінікану на 10 днів.

Ну хто не мріє замість довгих холодних днів у місті поніжитись на теплому пляжі споглядаючи чарівні пейзажі? Поспішайте, саме Вас чекає 5-ти зірковий готель на узбережжі.

Просто прийдіть в гіпермаркет «Там Там», здійсніть покупку на 400 грн., вкиньте чек з Вашими даними в лототрон та приходьте на розіграш 1 грудня о 16:00.

Путівка в Домінікану від гіпермаркету «Там Там» чекає на Вас!
Відпочинок в Домінікані від гіпермаркету «Там Там»*

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Теги: ПортCity
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