Відпочинок в Домінікані від гіпермаркету «Там Там»*

У листопаді гіпермаркет «Там Там» святкує День Народження. З нагоди тринадцятої річниці весь місяць діє безліч вигідних та цікавих акцій. Одна з таких - можливість виграти одну із 3-х путівок «All inclusive» на двох в Домінікану на 10 днів.Ну хто не мріє замість довгих холодних днів у місті поніжитись на теплому пляжі споглядаючи чарівні пейзажі? Поспішайте, саме Вас чекає 5-ти зірковий готель на узбережжі.Просто прийдіть в гіпермаркет «Там Там», здійсніть покупку на 400 грн., вкиньте чек з Вашими даними в лототрон та приходьте на розіграш 1 грудня о 16:00.Путівка в Домінікану від гіпермаркету «Там Там» чекає на Вас!