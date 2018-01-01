У Луцьку просять освітити перехід до школи
Сьогодні, 14:26
У Луцьку просять встановити освітлення на переході, що на вулиці Богдана Хмельницького.
Про це Юлія Луцька повідомила на порталі Відкрите місто.
«Для пішоходів, а в більшості для учнів школи, що поруч, було б зручніше переходити дорогу ввечері через освітлений пішохідний перехід», – пише лучанка.
Вона просить відповідні служби облаштувати освітлення.
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Про це Юлія Луцька повідомила на порталі Відкрите місто.
«Для пішоходів, а в більшості для учнів школи, що поруч, було б зручніше переходити дорогу ввечері через освітлений пішохідний перехід», – пише лучанка.
Вона просить відповідні служби облаштувати освітлення.
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