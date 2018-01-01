У Луцьку просять освітити перехід до школи





Про це Юлія Луцька повідомила на порталі



«Для пішоходів, а в більшості для учнів школи, що поруч, було б зручніше переходити дорогу ввечері через освітлений пішохідний перехід», – пише лучанка.



Вона просить відповідні служби облаштувати освітлення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку просять встановити освітлення на переході, що на вулиці Богдана Хмельницького.Про цеповідомила на порталі Відкрите місто «Для пішоходів, а в більшості для учнів школи, що поруч, було б зручніше переходити дорогу ввечері через освітлений пішохідний перехід», – пише лучанка.Вона просить відповідні служби облаштувати освітлення.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію