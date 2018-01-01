Українцям дозволили вибирати між субсидією та пільгою на тепло
Сьогодні, 14:45
Українським сім’ям надали право вибору: користуватися в опалювальний сезон пільгою чи субсидією.
Якщо родина має право на субсидію, однак її розмір невеликий і, на її думку, доцільніше сплачувати за комунальні послуги з врахуванням пільги, то необхідно подати заяву до органу соціального захисту населення про припинення надання субсидії, - йдеться на сайті Teplo.gov.ua.
І навпаки: якщо на опалювальний період сім’ї доцільніше користуватися субсидією, то необхідно подати заяву для призначення субсидії.
Підставою для надання пільги на оплату житлово-комунальних послуг є посвідчення, яке вказує, до якої категорії пільговиків належить та чи інша особа, яка знижка з оплати за житлово-комунальні послуги їй належить.
При пільговій оплаті за послуги квитанції мешканцям надходять уже з урахуванням знижки.
Хто має право на комунальну знижку від держави? Основними категоріями пільговиків є:
учасники війни (50% знижка);
члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни (50% знижка);
особи, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, їх вдови (вдівці) (100% знижка);
учасники бойових дій (75% знижка);
особи з інвалідністю внаслідок війни (100% знижка);
ліквідатори аварії на ЧАЕС та постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС 1 та 2 категорії (50% знижка);
жертви нацистських переслідувань (знижка від 50 до 100%);
діти війни (25% знижка).
У яких випадках вигідніше користуватися пільгами зі сплати ЖКП, а в яких – субсидією.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо родина має право на субсидію, однак її розмір невеликий і, на її думку, доцільніше сплачувати за комунальні послуги з врахуванням пільги, то необхідно подати заяву до органу соціального захисту населення про припинення надання субсидії, - йдеться на сайті Teplo.gov.ua.
І навпаки: якщо на опалювальний період сім’ї доцільніше користуватися субсидією, то необхідно подати заяву для призначення субсидії.
Підставою для надання пільги на оплату житлово-комунальних послуг є посвідчення, яке вказує, до якої категорії пільговиків належить та чи інша особа, яка знижка з оплати за житлово-комунальні послуги їй належить.
При пільговій оплаті за послуги квитанції мешканцям надходять уже з урахуванням знижки.
Хто має право на комунальну знижку від держави? Основними категоріями пільговиків є:
учасники війни (50% знижка);
члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни (50% знижка);
особи, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, їх вдови (вдівці) (100% знижка);
учасники бойових дій (75% знижка);
особи з інвалідністю внаслідок війни (100% знижка);
ліквідатори аварії на ЧАЕС та постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС 1 та 2 категорії (50% знижка);
жертви нацистських переслідувань (знижка від 50 до 100%);
діти війни (25% знижка).
У яких випадках вигідніше користуватися пільгами зі сплати ЖКП, а в яких – субсидією.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Сім кіл пекла, аби могти жити: батьки особливої дівчинки з Волині благають про допомогу
Сьогодні, 14:55
Українцям дозволили вибирати між субсидією та пільгою на тепло
Сьогодні, 14:45
Подарунки в Чорну п’ятницю у ТРЦ «ПортCity»*
Сьогодні, 14:34
У Луцьку просять освітити перехід до школи
Сьогодні, 14:26
У місті на Волині горіла господарська будівля. ФОТО
Сьогодні, 14:09
Медіа