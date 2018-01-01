Українцям дозволили вибирати між субсидією та пільгою на тепло





Якщо родина має право на субсидію, однак її розмір невеликий і, на її думку, доцільніше сплачувати за комунальні послуги з врахуванням пільги, то необхідно подати заяву до органу соціального захисту населення про припинення надання субсидії, - йдеться на сайті



І навпаки: якщо на опалювальний період сім’ї доцільніше користуватися субсидією, то необхідно подати заяву для призначення субсидії.



Підставою для надання пільги на оплату житлово-комунальних послуг є посвідчення, яке вказує, до якої категорії пільговиків належить та чи інша особа, яка знижка з оплати за житлово-комунальні послуги їй належить.



При пільговій оплаті за послуги квитанції мешканцям надходять уже з урахуванням знижки.



Хто має право на комунальну знижку від держави? Основними категоріями пільговиків є:



учасники війни (50% знижка);

члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни (50% знижка);

особи, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, їх вдови (вдівці) (100% знижка);

учасники бойових дій (75% знижка);

особи з інвалідністю внаслідок війни (100% знижка);

ліквідатори аварії на ЧАЕС та постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС 1 та 2 категорії (50% знижка);

жертви нацистських переслідувань (знижка від 50 до 100%);

діти війни (25% знижка).



У яких випадках вигідніше користуватися пільгами зі сплати ЖКП, а в яких – субсидією.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українським сім’ям надали право вибору: користуватися в опалювальний сезон пільгою чи субсидією.Якщо родина має право на субсидію, однак її розмір невеликий і, на її думку, доцільніше сплачувати за комунальні послуги з врахуванням пільги, то необхідно подати заяву до органу соціального захисту населення про припинення надання субсидії, - йдеться на сайті Teplo.gov.ua І навпаки: якщо на опалювальний період сім’ї доцільніше користуватися субсидією, то необхідно подати заяву для призначення субсидії.Підставою для надання пільги на оплату житлово-комунальних послуг є посвідчення, яке вказує, до якої категорії пільговиків належить та чи інша особа, яка знижка з оплати за житлово-комунальні послуги їй належить.При пільговій оплаті за послуги квитанції мешканцям надходять уже з урахуванням знижки.Хто має право на комунальну знижку від держави? Основними категоріями пільговиків є:учасники війни (50% знижка);члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни (50% знижка);особи, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, їх вдови (вдівці) (100% знижка);учасники бойових дій (75% знижка);особи з інвалідністю внаслідок війни (100% знижка);ліквідатори аварії на ЧАЕС та постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС 1 та 2 категорії (50% знижка);жертви нацистських переслідувань (знижка від 50 до 100%);діти війни (25% знижка).У яких випадках вигідніше користуватися пільгами зі сплати ЖКП, а в яких – субсидією.

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