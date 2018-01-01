Річку Західний Буг укріплять у місці сходження трьох держав

Волинські працівники управління водного господарства укріплюють річку Західний Буг у місці сходження кордонів трьох держав - України, Білорусі та Польщі.Про це повідомили у Волинському обласному управлінні водного господарства.Цьогоріч згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України з державного бюджету Держводагентства виділили кошти в сумі 880,0 тис. грн. на реалізацію проекту «Будівництво кріплення берега річки Західний Буг в районі прикордонного знаку «Буг» Шацького району Волинської області».Тут мають закріпити 72 метри ділянки берега в місці сходження кордонів трьох держав - України, Білорусі та Польщі.Роботи на цьому об’єкті виконують працівники Шацької експлуатаційної дільниці Ратнівського міжрайонного управління водного господарства і на сьогодні перебувають у стадії завершення.Водно-річкова частина кордону України з Республікою Польща довжиною 220 км проходить по серединній лінії водного плеса річки Західний Буг, яка характеризується значними сезонними перепадами рівнів води, звивистістю русла та малостійкими берегами.Внаслідок берегової ерозії на багатьох ділянках річки існує постійна загроза зміни русла та зміщення лінії державного кордону.Цю проблему вивчало обласне управління водних ресурсів і Західно-Бузьким БУВР та вже провели ряд заходів щодо її вирішення.За результатами проведених обстежень прикордонної частини річки спільно з представниками Держприкордонслужби з використанням космічних знімків, отриманих в рамках міжнародного проекту «Розбудова польсько-білорусько-української водної політики в басейні річки Західний Буг», встановили 33 потенційно-небезпечні ділянки можливого розмиву та переформування берегів загальною протяжністю 23 км.Разом з тим, з метою зменшення інтенсивності берегової ерозії, необхідно на прикордонній ділянці річки протяжністю 200 км провести додаткове обстеження русла щодо наявності повалених та затоплених дерев і виконати розчищення цих ділянок.