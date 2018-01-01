вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Річку Західний Буг укріплять у місці сходження трьох держав

Річку Західний Буг укріплять у місці сходження трьох держав
Волинські працівники управління водного господарства укріплюють річку Західний Буг у місці сходження кордонів трьох держав - України, Білорусі та Польщі.

Про це повідомили у Волинському обласному управлінні водного господарства.

Цьогоріч згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України з державного бюджету Держводагентства виділили кошти в сумі 880,0 тис. грн. на реалізацію проекту «Будівництво кріплення берега річки Західний Буг в районі прикордонного знаку «Буг» Шацького району Волинської області».

Тут мають закріпити 72 метри ділянки берега в місці сходження кордонів трьох держав - України, Білорусі та Польщі.

Роботи на цьому об’єкті виконують працівники Шацької експлуатаційної дільниці Ратнівського міжрайонного управління водного господарства і на сьогодні перебувають у стадії завершення.

Водно-річкова частина кордону України з Республікою Польща довжиною 220 км проходить по серединній лінії водного плеса річки Західний Буг, яка характеризується значними сезонними перепадами рівнів води, звивистістю русла та малостійкими берегами.

Внаслідок берегової ерозії на багатьох ділянках річки існує постійна загроза зміни русла та зміщення лінії державного кордону.

Цю проблему вивчало обласне управління водних ресурсів і Західно-Бузьким БУВР та вже провели ряд заходів щодо її вирішення.

За результатами проведених обстежень прикордонної частини річки спільно з представниками Держприкордонслужби з використанням космічних знімків, отриманих в рамках міжнародного проекту «Розбудова польсько-білорусько-української водної політики в басейні річки Західний Буг», встановили 33 потенційно-небезпечні ділянки можливого розмиву та переформування берегів загальною протяжністю 23 км.

Разом з тим, з метою зменшення інтенсивності берегової ерозії, необхідно на прикордонній ділянці річки протяжністю 200 км провести додаткове обстеження русла щодо наявності повалених та затоплених дерев і виконати розчищення цих ділянок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: річка, кордон, укріплення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Кавовий Луцьк: як мешканці міста рятуються від холоду. ФОТО
У Луцьку атовці в робочий час застали чиновника в ресторані. ФОТО. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Річку Західний Буг укріплять у місці сходження трьох держав
Сьогодні, 19:26
У селі на Волині помолилися перед мощами трьох святих. ФОТО
Сьогодні, 19:22
Відпочинок в Домінікані від гіпермаркету «Там Там»*
Сьогодні, 19:10
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 16 листопада
Сьогодні, 19:00
Мегапопулярний гурт KAZKA заспівав у Луцькому замку
Сьогодні, 18:50
Схожі новини
У чергах на кордоні з Польщею – 240 автівок У чергах на кордоні з Польщею – 240 автівок
14 листопад, 09:18
У чергах на кордоні з Польщею скупчилось майже 700 автівок У чергах на кордоні з Польщею скупчилось майже 700 автівок
13 листопад, 09:21
На березі Пісочного поставлять бетонні блоки. ВІДЕО На березі Пісочного поставлять бетонні блоки. ВІДЕО
11 листопад, 17:20
На Волині контрабандисти «загубили» в траві 10 ящиків сигарет. ФОТО На Волині контрабандисти «загубили» в траві 10 ящиків сигарет. ФОТО
11 листопад, 15:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Річку Західний Буг укріплять у місці сходження трьох держав
Сьогодні, 19:26
 0
У селі на Волині помолилися перед мощами трьох святих. ФОТО
Сьогодні, 19:22
 0
Відпочинок в Домінікані від гіпермаркету «Там Там»*
Сьогодні, 19:10
 0
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 16 листопада
Сьогодні, 19:00
 0
Мегапопулярний гурт KAZKA заспівав у Луцькому замку
Сьогодні, 18:50
 0
Медіа
відео
1/8