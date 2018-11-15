Потрібно розмежувати учасників бойових дій від учасників безпосередніх боєзіткнень, – Ігор Лапін





Зокрема, із категорії учасників бойових дій виключаються працівники ЗСУ, МВС, Національної гвардії, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту, Управління державної охорони, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Державної служби надзвичайних ситуацій, Державної кримінально-виконавчої служби, – пише



Статус учасника бойових дій дозволяє користуватися пільгами, такими як сплачувати лише 25% комунальних послуг, отримувати різні соціальні виплати, отримати земельну ділянку чи житло від держави.



Народний депутат Ігор Лапін ще в 2016 році подав проект закону №3820 про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання випадкам безпідставного отримання статусу учасника бойових дій та уникненню люстрації у такий спосіб Одним із пунктів цього законопроекту було саме розмежування учасників бойових дій від учасників безпосередніх боєзіткнень.



Тобто, військові, які були у безпосередньому боєзіткнені мають отримувати пільги, зокрема платити 25 % комунальних послуг, а ті що були в зоні АТО але на другій, третій лінії чи ще ближче до тилу, мають прирівнюватися до пільг ветеранів війни. Кабінет Міністрів України частково цю ситуацію виправив прийнявши цю постанову. Але кардинально і остаточно це змінилося б з якби був підтриманий законопроект №3820. Саме в ньому говориться про статус УБД.



Проте, проект закону так і лежить в стінах ВР, оскільки є «незручні» пункти, що стосуються люстрації високопосадовців, через які не дають пройти далі цьому документу, оскільки згідно законопроекту, особа, яка була в зоні АТО у відрядженні попадає під люстрацію.



До прикладу – болюче питання для волинян призначення екс-міліціонера, очільника УМВС Волині Олександра Терещука головою Київської ОДА. Формально, порушення закону в цьому рішенні немає, тому що Терещук був в зоні АТО в короткостроковому відрядженні. Згідно чинного законодавства, отримав статус учасника бойових дій, а отже, не підлягає люстраційним процесам. І тому юридично питань до його призначення немає.



«Якщо говорити про моральну точку зору і про наявність мого законопроекту №3820 то лише учасники безпосередніх боєзіткнень, а саме для них писався цей законопроект, можуть бути звільненні від люстрацій них процесів. Наприклад, якщо ми беремо питання «беркут» на Майдані, а потім «беркут» під Слов’янськом на заводі, який тримав майже місяць оборону навколо Слов’янська і були безпосередніми учасниками боєзіткнень – це одне звільнення від люстрації. А от «військовий туризм» дав змогу багатьом негідникам уникнути люстраційних процесів. Саме проект закону №3820 дає можливість від цього позбутися, тобто лише учасники безпосередній боєзіткнень можуть бути звільненні від люстраційних процесів», – прокоментував народний депутат Ігор Лапін.



Він також пояснив, що ще одне питання, яке дозволяє вирішити його законопроект – користування пільгами.Зокрема і сплату за комунальні послуги. Адже зараз, всі хто мають УБД, сплачують лише 25% комунальних послуг. Решту, 75%, сплачує за них держава.



Ігор Лапін пропонує, щоб лише учасники безпосередніх боєзіткнень, тобто ті, які були в боях, сплачували 25% комунальних послуг. А учасники війни користувалися пільгами, які же є для учасників війни, і сплачували б 50% комунальних послуг.



«Я вважаю несправедливим, що ті, хто ні разу не були в боях, користуються тими ж самими пільгами, що і скалічені хлопці. Пропоную, щоб пільги розмежувати на тих хто брав участь у безпосередніх боєзіткненнях і на просто учасників війни. Тоді буде не так обідно хлопцям з окопів і буде соціальна справедливість», – підсумував народний депутат.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабінет Міністрів виключив працівників Збройних сил, Міністерства внутрішніх справ та інших військових формувань та правоохоронних органів, які не є військовослужбовцями, з категорії осіб, які визнаються учасниками бойових дій.Зокрема, із категорії учасників бойових дій виключаються працівники ЗСУ, МВС, Національної гвардії, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту, Управління державної охорони, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Державної служби надзвичайних ситуацій, Державної кримінально-виконавчої служби, – пише ВАР Статус учасника бойових дій дозволяє користуватися пільгами, такими як сплачувати лише 25% комунальних послуг, отримувати різні соціальні виплати, отримати земельну ділянку чи житло від держави.Народний депутатще в 2016 році подав проект закону №3820 про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання випадкам безпідставного отримання статусу учасника бойових дій та уникненню люстрації у такий спосіб Одним із пунктів цього законопроекту було саме розмежування учасників бойових дій від учасників безпосередніх боєзіткнень.Тобто, військові, які були у безпосередньому боєзіткнені мають отримувати пільги, зокрема платити 25 % комунальних послуг, а ті що були в зоні АТО але на другій, третій лінії чи ще ближче до тилу, мають прирівнюватися до пільг ветеранів війни. Кабінет Міністрів України частково цю ситуацію виправив прийнявши цю постанову. Але кардинально і остаточно це змінилося б з якби був підтриманий законопроект №3820. Саме в ньому говориться про статус УБД.Проте, проект закону так і лежить в стінах ВР, оскільки є «незручні» пункти, що стосуються люстрації високопосадовців, через які не дають пройти далі цьому документу, оскільки згідно законопроекту, особа, яка була в зоні АТО у відрядженні попадає під люстрацію.До прикладу – болюче питання для волинян призначення екс-міліціонера, очільника УМВС Волині Олександра Терещука головою Київської ОДА. Формально, порушення закону в цьому рішенні немає, тому що Терещук був в зоні АТО в короткостроковому відрядженні. Згідно чинного законодавства, отримав статус учасника бойових дій, а отже, не підлягає люстраційним процесам. І тому юридично питань до його призначення немає.«Якщо говорити про моральну точку зору і про наявність мого законопроекту №3820 то лише учасники безпосередніх боєзіткнень, а саме для них писався цей законопроект, можуть бути звільненні від люстрацій них процесів. Наприклад, якщо ми беремо питання «беркут» на Майдані, а потім «беркут» під Слов’янськом на заводі, який тримав майже місяць оборону навколо Слов’янська і були безпосередніми учасниками боєзіткнень – це одне звільнення від люстрації. А от «військовий туризм» дав змогу багатьом негідникам уникнути люстраційних процесів. Саме проект закону №3820 дає можливість від цього позбутися, тобто лише учасники безпосередній боєзіткнень можуть бути звільненні від люстраційних процесів», – прокоментував народний депутат Ігор Лапін.Він також пояснив, що ще одне питання, яке дозволяє вирішити його законопроект – користування пільгами.Зокрема і сплату за комунальні послуги. Адже зараз, всі хто мають УБД, сплачують лише 25% комунальних послуг. Решту, 75%, сплачує за них держава.Ігор Лапін пропонує, щоб лише учасники безпосередніх боєзіткнень, тобто ті, які були в боях, сплачували 25% комунальних послуг. А учасники війни користувалися пільгами, які же є для учасників війни, і сплачували б 50% комунальних послуг.«Я вважаю несправедливим, що ті, хто ні разу не були в боях, користуються тими ж самими пільгами, що і скалічені хлопці. Пропоную, щоб пільги розмежувати на тих хто брав участь у безпосередніх боєзіткненнях і на просто учасників війни. Тоді буде не так обідно хлопцям з окопів і буде соціальна справедливість», – підсумував народний депутат.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію