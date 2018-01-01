На Волині освятять новий храм





Про це повідомили у прес-службі Волинської єпархії УПЦ КП.



18 листопада о 10:00 митрополит Луцький і Волинський Михаїл здійснить чин освячення нової церкви Великомучениці Варвари у цьому селі Ковельського районного деканату.



"Настоятель парафії священик Василь Старевич запрошує усіх охочих розділити радість спільної молитви", - йдеться у повідомленні.

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