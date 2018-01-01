На Волині освятять новий храм
Сьогодні, 19:38
У селі Черкаси на Ковельщині відбудеться освяченні нової церкви.
Про це повідомили у прес-службі Волинської єпархії УПЦ КП.
18 листопада о 10:00 митрополит Луцький і Волинський Михаїл здійснить чин освячення нової церкви Великомучениці Варвари у цьому селі Ковельського районного деканату.
"Настоятель парафії священик Василь Старевич запрошує усіх охочих розділити радість спільної молитви", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили у прес-службі Волинської єпархії УПЦ КП.
18 листопада о 10:00 митрополит Луцький і Волинський Михаїл здійснить чин освячення нової церкви Великомучениці Варвари у цьому селі Ковельського районного деканату.
"Настоятель парафії священик Василь Старевич запрошує усіх охочих розділити радість спільної молитви", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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