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На Волині освятять новий храм

На Волині освятять новий храм
У селі Черкаси на Ковельщині відбудеться освяченні нової церкви.

Про це повідомили у прес-службі Волинської єпархії УПЦ КП.

18 листопада о 10:00 митрополит Луцький і Волинський Михаїл здійснить чин освячення нової церкви Великомучениці Варвари у цьому селі Ковельського районного деканату.

"Настоятель парафії священик Василь Старевич запрошує усіх охочих розділити радість спільної молитви", - йдеться у повідомленні.

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Теги: храм, освячення, церква, Михаїл
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