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Луцькі комунальники «забули» прибрати за собою після ремонту тепломережі. ФОТО

Луцькі комунальники «забули» прибрати за собою після ремонту тепломережі. ФОТО
У Луцьку після ремонту тепломережі комунальники не прибрали шматки асфальту.

Про це у спільноті «За нами Луцьк!» написала Світлана Метельницька-Андрейчин.

«Ось що залишили комунальні служби міста на центральній вулиці після ремонту тепломереж.

У двір не проїхати і не пройти... Волі 21-23», – йдеться у дописі.
Луцькі комунальники «забули» прибрати за собою після ремонту тепломережі. ФОТО

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Теги: Луцьк, Волі, комунальник
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