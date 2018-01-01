Луцькі комунальники «забули» прибрати за собою після ремонту тепломережі. ФОТО





Про це у спільноті «За нами Луцьк!» написала Світлана Метельницька-Андрейчин.



«Ось що залишили комунальні служби міста на центральній вулиці після ремонту тепломереж.



У двір не проїхати і не пройти... Волі 21-23», – йдеться у дописі.



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