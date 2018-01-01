Луцькі комунальники «забули» прибрати за собою після ремонту тепломережі. ФОТО
Сьогодні, 15:16
У Луцьку після ремонту тепломережі комунальники не прибрали шматки асфальту.
Про це у спільноті «За нами Луцьк!» написала Світлана Метельницька-Андрейчин.
«Ось що залишили комунальні служби міста на центральній вулиці після ремонту тепломереж.
У двір не проїхати і не пройти... Волі 21-23», – йдеться у дописі.
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Про це у спільноті «За нами Луцьк!» написала Світлана Метельницька-Андрейчин.
«Ось що залишили комунальні служби міста на центральній вулиці після ремонту тепломереж.
У двір не проїхати і не пройти... Волі 21-23», – йдеться у дописі.
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