Як незабутньо відсвяткувати День студента: 4 ідеї від ТРЦ «ПортСity»*

У Міжнародний день студентства "гризуни науки" шукають, де б розважитися і цікаво відзначити свято. Запальні вечірки, гучні гуляння чи щось незвичайне!?ТРЦ «ПортCity» пропонує 4 нестандартні варіанти святкування:Що може бути краще за похід у кіно дружньою компанією? Запашний попкорн, зручні м'які крісла, 3D-окуляри, (до речі, нового формату) та нашуміла кінопрем'єра, зроблять святкування Дня студента незабутнім. Кінотеатр «PremierCity» зі спеціальними «студентськими» цінами, 35 грн. до 18:00 та 50 грн. після, чекає на вас.У боулінг-клубі можна поєднати активний відпочинок зі смачною їжею та напоями. Весело, активно, смачно, і підходить для великих та малих компаній. Боулінг-клуб «StrikeCity» зі спеціальним «студентським тарифами», 79 грн/година гри у боулінг, чекає на гостей з понеділка по п’ятницю.Кличте одногрупників та вирушайте на ролердром! Драйвова дискотека на роликах з подарунками та фотозоною, справді, неординарний спосіб відсвяткувати День Студента. Ролердром «GeneratorCity» чекає на студентську дискотеку 17 листопада о 19:00.Вам набридли вечірки, тусовки та компанії, хочеться чогось цікавого та нового? День Студента - це нагода відвідати виставки, що діють в ТРЦ «ПортСity»:«Виставка рослин хижаків та жителів джунглів», 3 поверх.«Виставка роботів», 2 поверх.Кожна з виставок унікальні для Луцька, і відбуваються вперше. Чекаємо Вас, «гризуни науки»!