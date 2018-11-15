Взимку на українців чекає аномальне тепло, – синоптик





Про це Віра Балабух.



"Наш прогноз на місяць – аномалія температури, відхилення від норми. Зима буде теплою. Середня за місяць температура у грудні може бути на 1-2 градуси вище, ніж вона була на початку цього століття. Вона буде додатна на території України. Це десь від +3-4 у Сумській і Чернігівській областях до +6-7 градусів на півдні України і Закарпатті", - сказала вона.



Січень, за її словами, очікується ще тепліший.



"Середня температура січня може бути на 2-3 градуси вище кліматичної норми. Якщо раніше це було від -3 на півночі до +3 на півдні, то цього року очікуємо, що середня за місяць температура в Україні може бути додатна. Лише в північних і північно-східних областях залишиться від'ємною. Це від -1 в Чернігівській, Сумській областях до +5 і вище на півдні", - сказала Балабух.



Загалом, за словами метеоролога, середня температура за зиму очікується на 2 градуси вище за норму.



Балабух додала, що наразі не можливо спрогнозувати, чи чекати снігу на новорічно-різдвяні свята.



"Але при такій температурі, як очікується, це зрозуміло, що, якщо опади і будуть, то на півдні це буде у вигляді дощу, а в північних – у вигляді мокрого снігу, снігу. Бо досить високі температури", - пояснила метеоролог.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зима в Україні цього року буде теплою, у грудні і січні на більшості територій середньомісячна температура буде плюсовою.Про це Українській правді повідомила завідувач відділом прикладної метеорології та кліматології Українського науково-дослідницького гідрометеорологічного інституту"Наш прогноз на місяць – аномалія температури, відхилення від норми. Зима буде теплою. Середня за місяць температура у грудні може бути на 1-2 градуси вище, ніж вона була на початку цього століття. Вона буде додатна на території України. Це десь від +3-4 у Сумській і Чернігівській областях до +6-7 градусів на півдні України і Закарпатті", - сказала вона.Січень, за її словами, очікується ще тепліший."Середня температура січня може бути на 2-3 градуси вище кліматичної норми. Якщо раніше це було від -3 на півночі до +3 на півдні, то цього року очікуємо, що середня за місяць температура в Україні може бути додатна. Лише в північних і північно-східних областях залишиться від'ємною. Це від -1 в Чернігівській, Сумській областях до +5 і вище на півдні", - сказала Балабух.Загалом, за словами метеоролога, середня температура за зиму очікується на 2 градуси вище за норму.Балабух додала, що наразі не можливо спрогнозувати, чи чекати снігу на новорічно-різдвяні свята."Але при такій температурі, як очікується, це зрозуміло, що, якщо опади і будуть, то на півдні це буде у вигляді дощу, а в північних – у вигляді мокрого снігу, снігу. Бо досить високі температури", - пояснила метеоролог.

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