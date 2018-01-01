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У Нововолинську зросли тарифи на тепло

У Нововолинську зросли тарифи на тепло
У Нововолинську через зростання ціни на газ підвищили тарифи на тепло.

Про це пише Буг.

15 листопада у Нововолинську ухвалили нові тарифи на теплову енергію та послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води.

Востаннє тарифи змінювалися 1-го жовтня, однак у зв’язку з тим, що 1-го листопада зросла вартість природного газу на 23, 5%, знову виникла така необхідність.

На засіданні виконкому затвердили такі тарифи:

У Нововолинську зросли тарифи на тепло

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Теги: Нововолинськ, тарифи
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