У Нововолинську зросли тарифи на тепло
Сьогодні, 15:42
У Нововолинську через зростання ціни на газ підвищили тарифи на тепло.
Про це пише Буг.
15 листопада у Нововолинську ухвалили нові тарифи на теплову енергію та послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води.
Востаннє тарифи змінювалися 1-го жовтня, однак у зв’язку з тим, що 1-го листопада зросла вартість природного газу на 23, 5%, знову виникла така необхідність.
На засіданні виконкому затвердили такі тарифи:
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Про це пише Буг.
15 листопада у Нововолинську ухвалили нові тарифи на теплову енергію та послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води.
Востаннє тарифи змінювалися 1-го жовтня, однак у зв’язку з тим, що 1-го листопада зросла вартість природного газу на 23, 5%, знову виникла така необхідність.
На засіданні виконкому затвердили такі тарифи:
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