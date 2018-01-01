lifecell спільно з ПриватБанком запускає ідентифікацію через BankID*





BankID – це зручний спосіб онлайн-ідентифікації громадян через українські банки для надання адміністративних та інших послуг за допомогою Інтернету. Діджитал-оператор lifecell спільно з найбільшим державним банком України «ПриватБанк» запускає ідентифікацію через BankID. Відтепер абоненти передоплати lifecell, які є клієнтами ПриватБанку та банків-партнерів «Конкорд», «Південний», «А-Банк», можуть швидко, зручно та безпечно перейти на контрактне обслуговування без необхідності відвідувати магазин оператора й надавати документи для ідентифікації.



Сьогодні, коли мобільний номер є ключовим елементом для керування різними сервісами та захисту особистих даних, важливо захистити його від потенційного шахрайства. Реєстрація SIM-картки гарантуватиме безпечну ідентифікацію та надійний захист номера та буде доступна абонентам онлайн в особистому кабінеті з 13 грудня 2018 року. Контрактне обслуговування, якщо порівняти з передоплатою, має такі переваги: перенесення невикористаного пакета послуг на наступний період, безкоштовна SIM-картка в разі підключення, вигідні умови контрактних тарифних планів, термін дії пакета послуг – 30 днів. А ще для абонентів стає доступною можливість підключення міського номера, пріоритетного з’єднання з оператором контакт-центру та отримання деталізованого рахунку за користування мобільним зв’язком.



«Діджитал-оператор lifecell активно впроваджує цифрову екосистему та завдяки партнерству з іншими лідерами з розвитку електронних послуг надає додаткові переваги клієнтам. BankID – це зручний спосіб ідентифікувати особу для укладення контракту без необхідності надавати документи, що вже були отримані та перевірені банком. Крім того, це економить час абонента. Таким чином ми спрощуємо доступ до більш високого рівня захисту мобільного номера та переваг контрактного обслуговування», – розповів директор з продажів та відносин з клієнтами lifecell Артур Аревшатян.



«Майже 20 мільйонам клієнтів ПриватБанку пощастило більше за всіх – вони мають гарну звичку не брати із собою паперові документи, щоб користуватися будь-де в країні банківськими послугами, деякими державними послугами, а відтепер і контрактним сервісом мобільного зв’язку, – зазначив член правління ПриватБанку Олексій Шабан. – Технологія BankID, яку ПриватБанк першим в Україні впровадив понад чотири роки тому, є унікальною платформою для розвитку мережі цифрових послуг у всіх сферах життя та бізнесу».



«BankID ПриватБанку -– надійний, безпечний та функціональний інструмент транспортування персональних даних громадян в Інтернеті: від джерела зберігання до надавача необхідної послуги. У цьому випадку такою послугою виступає укладення контракту з мобільним оператором lifecell безпосередньо в онлайн-режимі.



Такий спосіб сучасної ідентифікації допомагає заощадити час та кошти громадян і повністю автоматизувати процес послуги без людського впливу. На нашу думку, це ще один важливий крок у розвитку сучасної прозорої цифрової економіки країни, надання більш надійних і захищених послуг. І ми раді, що в такий спосіб до нас приєднався lifecell», – прокоментував засновник системи та директор маркетплейсу «ПриватМаркет» Сергій Жук.



Перехід на контракт через BankID наразі доступний для абонентів lifecell, які є клієнтами ПриватБанку та банків-партнерів, незалежно від того, який номер зазначено контактним для банку – lifecell чи іншого оператора. Щоб скористатись цією можливістю, потрібно виконати декілька простих кроків:



Увійти (або зареєструватися) у свій особистий кабінет «Мій lifecell»

У розділі «Тарифні плани та послуги, Контракт» обрати тарифний план та натиснути «Перейти».



Ознайомитися з умовами надання послуги та обрати ПриватБанк або інший банк.



Ввести реквізити безпеки (логін, пароль) інтернет-банку.



Підтвердити паспортні дані.



Такий спосіб передачі паспортних даних є зручним та безпечним, адже ви економите час на візиті до магазину lifecell. Доступ до ваших даних захищено так само надійно, як і доступ до грошей (через інтернет-банк).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. lifecell першим серед операторів мобільного зв’язку в Україні оголошує про запуск системи онлайн-ідентифікації своїх абонентів, які є клієнтами ПриватБанку та банків-партнерів, за допомогою BankID ПриватБанку. Тепер абоненти оператора можуть переходити на контрактне обслуговування, що надає вищий рівень захисту та переваги в сервісі, без відвідування магазинів lifecell.BankID – це зручний спосіб онлайн-ідентифікації громадян через українські банки для надання адміністративних та інших послуг за допомогою Інтернету. Діджитал-оператор lifecell спільно з найбільшим державним банком України «ПриватБанк» запускає ідентифікацію через BankID. Відтепер абоненти передоплати lifecell, які є клієнтами ПриватБанку та банків-партнерів «Конкорд», «Південний», «А-Банк», можуть швидко, зручно та безпечно перейти на контрактне обслуговування без необхідності відвідувати магазин оператора й надавати документи для ідентифікації.Сьогодні, коли мобільний номер є ключовим елементом для керування різними сервісами та захисту особистих даних, важливо захистити його від потенційного шахрайства. Реєстрація SIM-картки гарантуватиме безпечну ідентифікацію та надійний захист номера та буде доступна абонентам онлайн в особистому кабінеті з 13 грудня 2018 року. Контрактне обслуговування, якщо порівняти з передоплатою, має такі переваги: перенесення невикористаного пакета послуг на наступний період, безкоштовна SIM-картка в разі підключення, вигідні умови контрактних тарифних планів, термін дії пакета послуг – 30 днів. А ще для абонентів стає доступною можливість підключення міського номера, пріоритетного з’єднання з оператором контакт-центру та отримання деталізованого рахунку за користування мобільним зв’язком.«Діджитал-оператор lifecell активно впроваджує цифрову екосистему та завдяки партнерству з іншими лідерами з розвитку електронних послуг надає додаткові переваги клієнтам. BankID – це зручний спосіб ідентифікувати особу для укладення контракту без необхідності надавати документи, що вже були отримані та перевірені банком. Крім того, це економить час абонента. Таким чином ми спрощуємо доступ до більш високого рівня захисту мобільного номера та переваг контрактного обслуговування», – розповів директор з продажів та відносин з клієнтами lifecell«Майже 20 мільйонам клієнтів ПриватБанку пощастило більше за всіх – вони мають гарну звичку не брати із собою паперові документи, щоб користуватися будь-де в країні банківськими послугами, деякими державними послугами, а відтепер і контрактним сервісом мобільного зв’язку, – зазначив член правління ПриватБанку Олексій Шабан. – Технологія BankID, яку ПриватБанк першим в Україні впровадив понад чотири роки тому, є унікальною платформою для розвитку мережі цифрових послуг у всіх сферах життя та бізнесу».«BankID ПриватБанку -– надійний, безпечний та функціональний інструмент транспортування персональних даних громадян в Інтернеті: від джерела зберігання до надавача необхідної послуги. У цьому випадку такою послугою виступає укладення контракту з мобільним оператором lifecell безпосередньо в онлайн-режимі.Такий спосіб сучасної ідентифікації допомагає заощадити час та кошти громадян і повністю автоматизувати процес послуги без людського впливу. На нашу думку, це ще один важливий крок у розвитку сучасної прозорої цифрової економіки країни, надання більш надійних і захищених послуг. І ми раді, що в такий спосіб до нас приєднався lifecell», – прокоментував засновник системи та директор маркетплейсу «ПриватМаркет»Перехід на контракт через BankID наразі доступний для абонентів lifecell, які є клієнтами ПриватБанку та банків-партнерів, незалежно від того, який номер зазначено контактним для банку – lifecell чи іншого оператора. Щоб скористатись цією можливістю, потрібно виконати декілька простих кроків:Увійти (або зареєструватися) у свій особистий кабінет «Мій lifecell» https://my.lifecell.ua/uk/ У розділі «Тарифні плани та послуги, Контракт» обрати тарифний план та натиснути «Перейти».Ознайомитися з умовами надання послуги та обрати ПриватБанк або інший банк.Ввести реквізити безпеки (логін, пароль) інтернет-банку.Підтвердити паспортні дані.Такий спосіб передачі паспортних даних є зручним та безпечним, адже ви економите час на візиті до магазину lifecell. Доступ до ваших даних захищено так само надійно, як і доступ до грошей (через інтернет-банк).

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