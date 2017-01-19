Від сьогодні у Луцьку вночі чергуватимуть «солерозкидачі». ВІДЕО
Сьогодні, 15:55
Від сьогодні працівники «Луцькспецкомунтрансу» чергуватимуть у нічну зміну та готові посипати дороги у разі потреби.
Про це телефоном розповів директор «Луцькспецкомунтрансу» Валерій Кузьмич, який нині перебуває у відрядженні, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
Зі слів завідувачки сектору метеопрогнозів Волинського гідрометеоцентру Валентини Набоки, цієї ночі у Луцьку прогнозують від 0 до двох градусів морозу. На вихідних стовпчики термометрів лучан можуть опуститися до мінус семи.
В неділю у другій половині дня можливий сніг, - каже синоптик.
Нагадаємо, стало відомо, як у Луцьку прибиратимуть дороги під час негоди взимку.
За словами директора «Луцькспецкомунтрансу» Валерія Кузьмича, цієї зими дороги у Луцьку посипатимуть сумішшю з більшим вмістом солі, каже: це ефективніше. Для цього місто придбало ще один «солерозкидач». Обійшлася машина міському бюджету у 200 тисяч гривень.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Коли у Луцьку випаде перший сніг
Від сьогодні працівники «Луцькспецкомунтрансу» чергуватимуть у нічну зміну та готові посипати дороги у разі потреби.
Детальніше - у сюжеті.
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Про це телефоном розповів директор «Луцькспецкомунтрансу» Валерій Кузьмич, який нині перебуває у відрядженні, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
Зі слів завідувачки сектору метеопрогнозів Волинського гідрометеоцентру Валентини Набоки, цієї ночі у Луцьку прогнозують від 0 до двох градусів морозу. На вихідних стовпчики термометрів лучан можуть опуститися до мінус семи.
В неділю у другій половині дня можливий сніг, - каже синоптик.
Нагадаємо, стало відомо, як у Луцьку прибиратимуть дороги під час негоди взимку.
За словами директора «Луцькспецкомунтрансу» Валерія Кузьмича, цієї зими дороги у Луцьку посипатимуть сумішшю з більшим вмістом солі, каже: це ефективніше. Для цього місто придбало ще один «солерозкидач». Обійшлася машина міському бюджету у 200 тисяч гривень.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Коли у Луцьку випаде перший сніг
Від сьогодні працівники «Луцькспецкомунтрансу» чергуватимуть у нічну зміну та готові посипати дороги у разі потреби.
Детальніше - у сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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