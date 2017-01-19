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Від сьогодні у Луцьку вночі чергуватимуть «солерозкидачі». ВІДЕО

Від сьогодні у Луцьку вночі чергуватимуть «солерозкидачі». ВІДЕО
Від сьогодні працівники «Луцькспецкомунтрансу» чергуватимуть у нічну зміну та готові посипати дороги у разі потреби.

Про це телефоном розповів директор «Луцькспецкомунтрансу» Валерій Кузьмич, який нині перебуває у відрядженні, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.

Зі слів завідувачки сектору метеопрогнозів Волинського гідрометеоцентру Валентини Набоки, цієї ночі у Луцьку прогнозують від 0 до двох градусів морозу. На вихідних стовпчики термометрів лучан можуть опуститися до мінус семи.

В неділю у другій половині дня можливий сніг, - каже синоптик.

Нагадаємо, стало відомо, як у Луцьку прибиратимуть дороги під час негоди взимку.

За словами директора «Луцькспецкомунтрансу» Валерія Кузьмича, цієї зими дороги у Луцьку посипатимуть сумішшю з більшим вмістом солі, каже: це ефективніше. Для цього місто придбало ще один «солерозкидач». Обійшлася машина міському бюджету у 200 тисяч гривень.

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Від сьогодні працівники «Луцькспецкомунтрансу» чергуватимуть у нічну зміну та готові посипати дороги у разі потреби.

Детальніше - у сюжеті.


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Теги: зима, комунальники, сіль
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