Від сьогодні у Луцьку вночі чергуватимуть «солерозкидачі». ВІДЕО





Про це телефоном розповів директор «Луцькспецкомунтрансу» Валерій Кузьмич, який нині перебуває у відрядженні, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.



Зі слів завідувачки сектору метеопрогнозів Волинського гідрометеоцентру Валентини Набоки, цієї ночі у Луцьку прогнозують від 0 до двох градусів морозу. На вихідних стовпчики термометрів лучан можуть опуститися до мінус семи.



В неділю у другій половині дня можливий сніг, - каже синоптик.



Нагадаємо, стало відомо,



За словами директора «Луцькспецкомунтрансу» Валерія Кузьмича, цієї зими дороги у Луцьку посипатимуть сумішшю з більшим вмістом солі, каже: це ефективніше. Для цього місто придбало ще один «солерозкидач». Обійшлася машина міському бюджету у 200 тисяч гривень.



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Від сьогодні працівники «Луцькспецкомунтрансу» чергуватимуть у нічну зміну та готові посипати дороги у разі потреби.



Детальніше - у сюжеті.





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